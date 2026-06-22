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В Ташкенте из-за матча сборной Узбекистана на ЧМ продлят работу метро - РИА Новости Спорт, 22.06.2026
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Футбол
 
10:45 22.06.2026
В Ташкенте из-за матча сборной Узбекистана на ЧМ продлят работу метро

В Ташкенте на час продлят работу метро из-за матча с Португалией

© REUTERS / Eloisa SanchezСборная Узбекистана на ЧМ-2026
Сборная Узбекистана на ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© REUTERS / Eloisa Sanchez
Сборная Узбекистана на ЧМ-2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Работу метро в Ташкенте 23 июня продлят на один час из-за матча сборной Узбекистана против Португалии.
  • Матч сборной Узбекистана против Португалии начнется в 22:00 по местному времени 23 июня.
  • Продление работы метрополитена позволит обеспечить безопасное, комфортное и быстрое возвращение болельщиков домой после матча.
ТАШКЕНТ, 22 июн – РИА Новости. Работа метро в Ташкенте 23 июня будет продлена на один час из-за матча сборной Узбекистана против Португалии на чемпионате мира по футболу, сообщает пресс-служба метрополитена узбекской столицы.
Чемпионат мира по футболу проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Сборная Узбекистана, которая впервые пробилась в финальную часть чемпионата мира, в рамках группы K второй матч со командой Португалии. Матч начнется в 22.00 (20.00) по местному времени 23 июня.
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"В связи с данным матчем ожидается значительное увеличение пассажиропотока болельщиков в различных районах столицы. Режим работы будет продлен на час 23июня - метрополитен будет обслуживать пассажиров до 01:00 ночи (23.00 мск 22 июня)", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале метрополитена.
Дополнительный режим работы позволит обеспечить безопасное, комфортное и быстрое возвращения болельщиков домой после матча, добавили в пресс-службе.
Ранее мэрия Ташкента сообщал, что для массового просмотра матчей национальной сборной страны установлены 12 мониторов и площадок во всех районах города.
В первом матче, 17 июня, сборная Узбекистана уступила Колумбии со счетом 1:3. Третий матч узбекская команда проведет со сборной ДР Конго 27 июня.
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