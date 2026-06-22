В Ташкенте из-за матча сборной Узбекистана на ЧМ продлят работу метро

Краткий пересказ от РИА ИИ Работу метро в Ташкенте 23 июня продлят на один час из-за матча сборной Узбекистана против Португалии.

Матч сборной Узбекистана против Португалии начнется в 22:00 по местному времени 23 июня.

Продление работы метрополитена позволит обеспечить безопасное, комфортное и быстрое возвращение болельщиков домой после матча.

ТАШКЕНТ, 22 июн – РИА Новости. Работа метро в Ташкенте 23 июня будет продлена на один час из-за матча сборной Узбекистана против Португалии на чемпионате мира по футболу, сообщает пресс-служба метрополитена узбекской столицы.

Мексике и Чемпионат мира по футболу проходит с 11 июня по 19 июля в США Канаде . Сборная Узбекистана , которая впервые пробилась в финальную часть чемпионата мира, в рамках группы K второй матч со командой Португалии . Матч начнется в 22.00 (20.00) по местному времени 23 июня.

"В связи с данным матчем ожидается значительное увеличение пассажиропотока болельщиков в различных районах столицы. Режим работы будет продлен на час 23июня - метрополитен будет обслуживать пассажиров до 01:00 ночи (23.00 мск 22 июня)", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале метрополитена.

Дополнительный режим работы позволит обеспечить безопасное, комфортное и быстрое возвращения болельщиков домой после матча, добавили в пресс-службе.

Ранее мэрия Ташкента сообщал, что для массового просмотра матчей национальной сборной страны установлены 12 мониторов и площадок во всех районах города.