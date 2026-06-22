Дипломаты стран СНГ в Ташкенте возложили цветы в День памяти и скорби

ТАШКЕНТ, 22 июн - РИА Новости. Церемония возложения цветов к Вечному огню на территории мемориального комплекса "Братские могилы" в Ташкенте с участием дипломатов стран СНГ состоялась в понедельник в день 85-летия начала Великой Отечественной войны, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства России в Узбекистане.

"Двадцать второго июня по случаю 85-й годовщины начала Великой Отечественной войны состоялось традиционное возложение цветов к Вечному огню на мемориальном кладбище "Братские могилы" в Ташкенте", - сообщил представитель посольства.

В Узбекистане в настоящее время проживают около 60 ветеранов войны. По уточненным данным, в том числе из российских архивов, в Великой Отечественной войне участвовали более 1,9 миллиона жителей республики, из них более 540 тысяч погибли, почти 160 тысяч пропали без вести.