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Дипломаты стран СНГ в Ташкенте возложили цветы в День памяти и скорби - РИА Новости, 22.06.2026
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09:33 22.06.2026
Дипломаты стран СНГ в Ташкенте возложили цветы в День памяти и скорби

В Ташкенте дипломаты возложили цветы к Вечному огню

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВечный огонь
Вечный огонь - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Церемония возложения цветов к Вечному огню на территории мемориального комплекса "Братские могилы" в Ташкенте состоялась в понедельник в день 85-летия начала Великой Отечественной войны.
  • В мероприятии приняли участие дипломаты стран СНГ, включая послов России и Белоруссии в Узбекистане.
ТАШКЕНТ, 22 июн - РИА Новости. Церемония возложения цветов к Вечному огню на территории мемориального комплекса "Братские могилы" в Ташкенте с участием дипломатов стран СНГ состоялась в понедельник в день 85-летия начала Великой Отечественной войны, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства России в Узбекистане.
День памяти и скорби – 22 июня, день начала Великой Отечественной войны, которая унесла жизни около 27 миллионов советских людей. В 2026 году исполняется 85 лет со дня нападения нацистской Германии на Советский Союз.
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"Двадцать второго июня по случаю 85-й годовщины начала Великой Отечественной войны состоялось традиционное возложение цветов к Вечному огню на мемориальном кладбище "Братские могилы" в Ташкенте", - сообщил представитель посольства.
В мероприятии приняли участие посол России в Узбекистане Алексей Ерхов, посол Белоруссии в республике Александр Огородников, дипломаты посольства Киргизии, руководители торгового представительства РФ, представительства Россотрудничества, молодежных и ветеранских организаций Узбекистана, общественности и СМИ.
"Братские могилы" были установлены в Ташкенте в 1975 году на месте военного госпиталя, существовавшего в столице Узбекистана в 1941-1945 годах. На территории комплекса похоронены 1,5 тысячи советских солдат и офицеров, скончавшихся в госпитале во время войны от полученных ранений.
В Узбекистане в настоящее время проживают около 60 ветеранов войны. По уточненным данным, в том числе из российских архивов, в Великой Отечественной войне участвовали более 1,9 миллиона жителей республики, из них более 540 тысяч погибли, почти 160 тысяч пропали без вести.
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