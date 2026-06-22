Тарасова заявила, что многому научилась у тренера Кудрявцева

"Очень жаль, что такое случилось. Мы с Витей относились к профсоюзам и часто вместе работали на сборах. Он начинал работать в 6 утра, наш рабочий день заканчивался в 11 вечера. И у него совершенно не было времени на дом. Я Витю очень уважаю, он был знающий тренер и очень хороший человек. Спокойный по характеру, и я у него многому научилась. И он очень хорошо знал прыжковую технику. Я выражаю соболезнования всей его семье", - сказала Тарасова РИА Новости.