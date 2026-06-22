Тарасова заявила, что многому научилась у тренера Кудрявцева

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что многому научилась у своего коллеги Виктора Кудрявцева.
- Она выразила соболезнования его семье.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости, Олег Богатов. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что многому научилась у своего коллеги Виктора Кудрявцева.
О смерти Кудрявцева стало известно в понедельник, ему было 88 лет. Как сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, заслуженный тренер СССР и член тренерского совета Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) умер после продолжительной болезни.
"Очень жаль, что такое случилось. Мы с Витей относились к профсоюзам и часто вместе работали на сборах. Он начинал работать в 6 утра, наш рабочий день заканчивался в 11 вечера. И у него совершенно не было времени на дом. Я Витю очень уважаю, он был знающий тренер и очень хороший человек. Спокойный по характеру, и я у него многому научилась. И он очень хорошо знал прыжковую технику. Я выражаю соболезнования всей его семье", - сказала Тарасова РИА Новости.
Кудрявцев работал тренером с 1960 года. Под его руководством занимались серебряные призеры Олимпиады 1972 года Людмила Смирнова и Андрей Сурайкин, бронзовый призер Игр-1984 Кира Иванова, чемпионка мира и Европы Мария Бутырская, бронзовый призер чемпионата Европы Виктория Волчкова (ныне - Буцаева), тренер группы Этери Тутберидзе Сергей Дудаков, олимпийский чемпион 1998 года Илья Кулик, серебряный призер чемпионата Европы Игорь Пашкевич, серебряный призер Игр-2002 Илья Авербух, а также Николай Морозов, работавший с бронзовым призером Олимпиады 2014 года представителем Казахстана Денисом Теном и олимпийскими чемпионами 2014 года в командных соревнованиях россиянами Еленой Ильиных и Никитой Кацалаповым.
Среди учеников первого набора в группу Кудрявцева были чемпион мира Сергей Волков, почетный вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник и президент Олимпийского комитета России (2010-2018) Александр Жуков.