Тренер Ирана пообещал специальную тактику против египетских футболистов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Главный тренер сборной Ирана по футболу Амир Галенои пообещал использовать специальную тактику в предстоящей игре с Египтом.
- Сборная Ирана дважды сыграла вничью на нынешнем чемпионате: 2:2 против команды Новой Зеландии и 0:0 с Бельгией.
ЛОС-АНДЖЕЛЕС (США), 22 июн - РИА Новости. Главный тренер сборной Ирана по футболу Амир Галенои пообещал специальную тактику для предстоящей игры с Египтом.
Сборную Египта он назвал очень сильной командой, на игре с которой предстоит сосредоточиться.
"Наша цель достичь следующего раунда", - заявил тренер.
Сборная Ирана дважды сыграла вничью на нынешнем чемпионате: 2:2 против команды Новой Зеландии и 0:0 с Бельгией.