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Тренер Ирана пообещал специальную тактику против египетских футболистов - РИА Новости Спорт, 22.06.2026
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Футбол
 
01:51 22.06.2026
Тренер Ирана пообещал специальную тактику против египетских футболистов

Тренер Ирана Галенои пообещал специальную тактику против египетских футболистов

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАмир Галенои
Амир Галенои - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Амир Галенои. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный тренер сборной Ирана по футболу Амир Галенои пообещал использовать специальную тактику в предстоящей игре с Египтом.
  • Сборная Ирана дважды сыграла вничью на нынешнем чемпионате: 2:2 против команды Новой Зеландии и 0:0 с Бельгией.
ЛОС-АНДЖЕЛЕС (США), 22 июн - РИА Новости. Главный тренер сборной Ирана по футболу Амир Галенои пообещал специальную тактику для предстоящей игры с Египтом.
"Мы посмотрим матч (против Бельгии - ред.), продумаем игру с Египтом. Будет специальная тактика для нее", - сказал Галенои на пресс-конференции.
Сборную Египта он назвал очень сильной командой, на игре с которой предстоит сосредоточиться.
"Наша цель достичь следующего раунда", - заявил тренер.
Сборная Ирана дважды сыграла вничью на нынешнем чемпионате: 2:2 против команды Новой Зеландии и 0:0 с Бельгией.
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