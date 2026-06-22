Тренер Ирана пообещал специальную тактику против египетских футболистов

ЛОС-АНДЖЕЛЕС (США), 22 июн - РИА Новости. Главный тренер сборной Ирана по футболу Амир Галенои пообещал специальную тактику для предстоящей игры с Египтом.

Сборную Египта он назвал очень сильной командой, на игре с которой предстоит сосредоточиться.