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Священник призвал в День памяти и скорби помолиться о ветеранах Войны - РИА Новости, 22.06.2026
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Религия
 
03:24 22.06.2026
Священник призвал в День памяти и скорби помолиться о ветеранах Войны

Священник Волков: 22 июня стоит помолиться о павших в Отечественной войне воинах

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкПодсвечник в домовом храме святой мученицы Татианы при МГУ имени Ломоносова в Москве
Подсвечник в домовом храме святой мученицы Татианы при МГУ имени Ломоносова в Москве - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Подсвечник в домовом храме святой мученицы Татианы при МГУ имени Ломоносова в Москве
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В День памяти и скорби верующим рекомендуется прийти в храм и помолиться за всех почивших в годы Великой Отечественной войны, рассказал руководитель информационной службы Московской епархии Русской православной церкви священник Александр Волков.
  • Русская православная церковь, по его словам, с особым вниманием относится к теме памяти Великой Отечественной войны и ее важным датам, в том числе ко Дню памяти и скорби.
МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. В День памяти и скорби, 22 июня, верующим стоит помолиться в храмах за всех почивших в годы Великой Отечественной войны, рассказал РИА Новости руководитель информационной службы Московской епархии Русской православной церкви священник Александр Волков.
В России 22 июня 2026 года исполняется 85 лет с начала Великой Отечественной войны. В стране отмечается День памяти и скорби.
"В День памяти и скорби в храмах обыкновенно совершают заупокойные службы о всех вождях и воинах, жизнь свою за Отечество положивших. В этот день мы отдаем долг своей молитвенной памяти всем нашим предкам, которые сражались за Родину в годы Великой Отечественной войны", - сказал отец Александр.
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По его словам, Русская православная церковь с особым вниманием относится к теме памяти Великой Отечественной войны, ко всем важным датам, с ней связанным, и День памяти и скорби также имеет для Церкви особое значение.
"У большинства наших прихожан в семьях есть те, кто воевал, погиб, был ранен, поэтому в этот день верующим уместно будет прийти в храм на Литургию и затем помолиться на панихиде по всем почившим в годы ВОВ. В общей молитве о павших мы свидетельствуем о том, что в Церкви действительно никто не забыт и каждый воин, погибший, защищая свою страну, вмещается в нашу церковную память через молитву", - заключил собеседник агентства.
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