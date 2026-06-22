Священник призвал в День памяти и скорби помолиться о ветеранах Войны

Краткий пересказ от РИА ИИ В День памяти и скорби верующим рекомендуется прийти в храм и помолиться за всех почивших в годы Великой Отечественной войны, рассказал руководитель информационной службы Московской епархии Русской православной церкви священник Александр Волков.

Русская православная церковь, по его словам, с особым вниманием относится к теме памяти Великой Отечественной войны и ее важным датам, в том числе ко Дню памяти и скорби.

МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. В День памяти и скорби, 22 июня, верующим стоит помолиться в храмах за всех почивших в годы Великой Отечественной войны, рассказал РИА Новости руководитель информационной службы Московской епархии Русской православной церкви священник Александр Волков.

В России 22 июня 2026 года исполняется 85 лет с начала Великой Отечественной войны. В стране отмечается День памяти и скорби.

"В День памяти и скорби в храмах обыкновенно совершают заупокойные службы о всех вождях и воинах, жизнь свою за Отечество положивших. В этот день мы отдаем долг своей молитвенной памяти всем нашим предкам, которые сражались за Родину в годы Великой Отечественной войны", - сказал отец Александр.

По его словам, Русская православная церковь с особым вниманием относится к теме памяти Великой Отечественной войны, ко всем важным датам, с ней связанным, и День памяти и скорби также имеет для Церкви особое значение.