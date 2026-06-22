ВСУ за сутки потеряли более 50 боевиков в зоне действий "Днепра"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ за сутки потеряли более 50 военных и девять автомобилей в зоне действий группировки войск "Днепр".
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 50 военных и девять авто в зоне действий группировки войск "Днепр", сообщило в понедельник Минобороны РФ.
"Уничтожены более 50 военнослужащих ВСУ, девять автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
В Минобороны РФ добавили, что группировкой "Днепр" нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Юрковка, Орехов и Любимовка Запорожской области.