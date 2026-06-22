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Свечи зажгли в сквере Марии Рубцовой Химок в память о героях Отечества - РИА Новости, 22.06.2026
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10:44 22.06.2026 (обновлено: 11:02 22.06.2026)
Свечи зажгли в сквере Марии Рубцовой Химок в память о героях Отечества

Свечи зажгли в День памяти и скорби в сквере Марии Рубцовой Химок

© Фото : пресс-служба администрации ХимокСвечи зажгли в сквере Марии Рубцовой Химок в память о героях Отечества
Свечи зажгли в сквере Марии Рубцовой Химок в память о героях Отечества - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© Фото : пресс-служба администрации Химок
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В День памяти и скорби в сквере имени Марии Рубцовой прошла Всероссийская акция «Свеча памяти».
  • Участники акции создали из свечей надпись «Химки помнят» у мемориального комплекса.
  • На территории баскетбольного центра «Химки» жители города создали 35-метровую инсталляцию монумента «Родина-мать зовет!» из 18 тысяч свечей.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. В День памяти и скорби в сквере имени Марии Рубцовой прошла Всероссийская акция "Свеча памяти", сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
"Волонтеры Подмосковья", активисты "Единой России", депутаты и жители города создали из свечей надпись "Химки помнят" в знак благодарности поколению победителей.
Родина-мать из свечей в центре Брянска - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
В Брянске появился монумент "Родина-мать зовет!" из зажженных свечей
Вчера, 00:16
Участники акции собрались у мемориального комплекса, чтобы вспомнить тех, кто защищал страну на фронте, трудился в тылу и приближал Победу ценой собственной жизни.
"22 июня навсегда останется одной из самых трагических дат в истории нашей страны. Сегодня мы отдаем дань уважения тем, кто отстоял свободу и независимость Родины, и еще раз напоминаем себе, насколько важно бережно хранить память об их подвиге", — отметил депутат Совета депутатов Александр Васильев, его слова привели в пресс-службе.
В Ростове выложили из свечей фразу Помним Героев - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
Ростовчане выложили из свечей фразу "Помним Героев" в День памяти и скорби
Вчера, 04:31
После зажжения свечей химчане почтили павших минутой молчания и возложили цветы к мемориалу.
Также в округе прошла масштабная акция "Свеча памяти". На территории баскетбольного центра "Химки" жители города создали 35-метровую инсталляцию монумента "Родина-мать зовет!" из 18 тысяч свечей.
Акция Свеча памяти во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
Во Владивостоке в День памяти и скорби прошла акция "Свеча памяти"
Вчера, 05:41
 
Химки (городской округ в Московской области)Александр Васильев (историк моды)Единая Россия
 
 
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