Свечи зажгли в сквере Марии Рубцовой Химок в память о героях Отечества

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В День памяти и скорби в сквере имени Марии Рубцовой прошла Всероссийская акция «Свеча памяти».
- Участники акции создали из свечей надпись «Химки помнят» у мемориального комплекса.
- На территории баскетбольного центра «Химки» жители города создали 35-метровую инсталляцию монумента «Родина-мать зовет!» из 18 тысяч свечей.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. В День памяти и скорби в сквере имени Марии Рубцовой прошла Всероссийская акция "Свеча памяти", сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
"Волонтеры Подмосковья", активисты "Единой России", депутаты и жители города создали из свечей надпись "Химки помнят" в знак благодарности поколению победителей.
Участники акции собрались у мемориального комплекса, чтобы вспомнить тех, кто защищал страну на фронте, трудился в тылу и приближал Победу ценой собственной жизни.
"22 июня навсегда останется одной из самых трагических дат в истории нашей страны. Сегодня мы отдаем дань уважения тем, кто отстоял свободу и независимость Родины, и еще раз напоминаем себе, насколько важно бережно хранить память об их подвиге", — отметил депутат Совета депутатов Александр Васильев, его слова привели в пресс-службе.
После зажжения свечей химчане почтили павших минутой молчания и возложили цветы к мемориалу.
Также в округе прошла масштабная акция "Свеча памяти". На территории баскетбольного центра "Химки" жители города создали 35-метровую инсталляцию монумента "Родина-мать зовет!" из 18 тысяч свечей.