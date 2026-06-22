Свечи зажгли в сквере Марии Рубцовой Химок в память о героях Отечества

© Фото : пресс-служба администрации Химок Свечи зажгли в сквере Марии Рубцовой Химок в память о героях Отечества

Свечи зажгли в сквере Марии Рубцовой Химок в память о героях Отечества

Краткий пересказ от РИА ИИ В День памяти и скорби в сквере имени Марии Рубцовой прошла Всероссийская акция «Свеча памяти».

Участники акции создали из свечей надпись «Химки помнят» у мемориального комплекса.

На территории баскетбольного центра «Химки» жители города создали 35-метровую инсталляцию монумента «Родина-мать зовет!» из 18 тысяч свечей.

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. В День памяти и скорби в сквере имени Марии Рубцовой прошла Всероссийская акция "Свеча памяти", сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

"Волонтеры Подмосковья", активисты " Единой России ", депутаты и жители города создали из свечей надпись "Химки помнят" в знак благодарности поколению победителей.

Участники акции собрались у мемориального комплекса, чтобы вспомнить тех, кто защищал страну на фронте, трудился в тылу и приближал Победу ценой собственной жизни.

"22 июня навсегда останется одной из самых трагических дат в истории нашей страны. Сегодня мы отдаем дань уважения тем, кто отстоял свободу и независимость Родины, и еще раз напоминаем себе, насколько важно бережно хранить память об их подвиге", — отметил депутат Совета депутатов Александр Васильев , его слова привели в пресс-службе.

После зажжения свечей химчане почтили павших минутой молчания и возложили цветы к мемориалу.