МИД: НАТО и ЕС готовятся к столкновению с Россией на рубеже 2030 года

Грушко: НАТО и ЕС готовятся к столкновению с Россией на рубеже 2030 года

© REUTERS / Yves Herman Флаги ЕС в Брюсселе © REUTERS / Yves Herman Флаги ЕС в Брюсселе. Архивное фото