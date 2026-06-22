Краткий пересказ от РИА ИИ
- Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что страны НАТО и ЕС готовятся к военному столкновению с Россией на рубеже 2030 года.
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Москва исходит из того, что страны НАТО и Европейского союза готовятся к военному столкновению с Россией на рубеже 2030 года, заявил "Известиям" замглавы МИД Александр Грушко.
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"Мы исходим из того, что они (страны НАТО и ЕС) реально готовятся к военному столкновению с Россией где-то на рубеже 2030 года", — сказал Грушко.
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На прошлой неделе глава МИД России Сергей Лавров в своей статье "Украина, Европа и глобальная безопасность" отметил, что Европа хочет тянуть время всеми способами, чтобы достичь "боеготовности" к конфликту с Россией к 2030 году. Министр привел слова начальника бельгийского генштаба, который цинично заявил, что у европейцев "есть еще несколько лет благодаря крови украинцев, которые покупают нам (Европе. — Прим. ред.) это время".