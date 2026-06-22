Кир Стармер и Владимир Зеленский на Даунинг-стрит. Архивное фото

Кир Стармер и Владимир Зеленский на Даунинг-стрит

© REUTERS / Isabel Infantes Кир Стармер и Владимир Зеленский на Даунинг-стрит

Краткий пересказ от РИА ИИ Читатели газеты Le Figaro бурно отреагировали на заявление Владимира Зеленского об отставке премьера Британии Кира Стармера.

Пользователи соцсети высказывают критику в адрес главы киевского режима, указывая на негативные последствия его политики для Великобритании и других европейских стран.

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Читатели газеты Читатели газеты Le Figaro бурно отреагировали на заявление Владимира Зеленского об отставке премьера Британии Кира Стармера.

Глава киевского режима в понедельник в соцсети X похвалил его "за поддержку и совместные решения, которые помогли укрепить Европу".

"Время от времени в хищение европейских государственных денег украинской "властью" вмешивается демократия", — написал один читатель.

"Да, он всячески поддерживал Украину , обдирая при этом англичан. Бедность и иммиграция. Рост налогов, непомерные цены на энергию и воду... Но вы же понимаете, это ради безопасности и свободы! Когда Зеленский переедет в Великобританию и поселится в квартире за несколько десятков миллионов фунтов, англичане оценят, насколько полезна была их помощь", — обрушился с критикой другой.

"Почти все, кто пожимал руку клоуну из Киева, в итоге подали в отставку", — отметил третий.

"Проклятие Зеленского" — теперь очередь Мерца? А когда очередь Макрона?" — резюмировал еще один пользователь.

Ранее сегодня британский пермьер объявил об уходе с должности. Политик закончил речь об отставке дрожащим голосом. Он стал пятым премьером подряд, ушедшим с поста до конца срока.

Стармер возглавлял британское правительство почти два года. За время его правления страна столкнулась с экономическими проблемами, протестами из-за миграционной политики и политическими скандалами. Он был ярым сторонником Украины , готовился отправить войска в эту страну и оказывал многомиллиардную помощь ВСУ