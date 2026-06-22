Рейтинг@Mail.ru
"Это проклятие Зеленского". Отставка Стармера вызвала переполох на Западе - РИА Новости, 22.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:52 22.06.2026

"Это проклятие Зеленского". Отставка Стармера вызвала переполох на Западе

© REUTERS / Isabel InfantesКир Стармер и Владимир Зеленский на Даунинг-стрит
Кир Стармер и Владимир Зеленский на Даунинг-стрит - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© REUTERS / Isabel Infantes
Кир Стармер и Владимир Зеленский на Даунинг-стрит. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Читатели газеты Le Figaro бурно отреагировали на заявление Владимира Зеленского об отставке премьера Британии Кира Стармера.
  • Пользователи соцсети высказывают критику в адрес главы киевского режима, указывая на негативные последствия его политики для Великобритании и других европейских стран.
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Читатели газеты Le Figaro бурно отреагировали на заявление Владимира Зеленского об отставке премьера Британии Кира Стармера.
Глава киевского режима в понедельник в соцсети X похвалил его "за поддержку и совместные решения, которые помогли укрепить Европу".
Кир Стармер во время выступления у резиденции премьер-министра Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
"Пошел к черту!" Отставка Стармера вызвала ярость в Сети
Вчера, 13:04
"Время от времени в хищение европейских государственных денег украинской "властью" вмешивается демократия", — написал один читатель.
"Да, он всячески поддерживал Украину, обдирая при этом англичан. Бедность и иммиграция. Рост налогов, непомерные цены на энергию и воду... Но вы же понимаете, это ради безопасности и свободы! Когда Зеленский переедет в Великобританию и поселится в квартире за несколько десятков миллионов фунтов, англичане оценят, насколько полезна была их помощь", — обрушился с критикой другой.
"Почти все, кто пожимал руку клоуну из Киева, в итоге подали в отставку", — отметил третий.
"Проклятие Зеленского" — теперь очередь Мерца? А когда очередь Макрона?" — резюмировал еще один пользователь.
Ранее сегодня британский пермьер объявил об уходе с должности. Политик закончил речь об отставке дрожащим голосом. Он стал пятым премьером подряд, ушедшим с поста до конца срока.
Стармер возглавлял британское правительство почти два года. За время его правления страна столкнулась с экономическими проблемами, протестами из-за миграционной политики и политическими скандалами. Он был ярым сторонником Украины, готовился отправить войска в эту страну и оказывал многомиллиардную помощь ВСУ.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
Захарова пошутила о возможном трудоустройстве Стармера в RT после отставки
Вчера, 12:51
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреУкраинаКир СтармерВооруженные силы УкраиныВладимир ЗеленскийВеликобританияКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала