Краткий пересказ от РИА ИИ
- Читатели газеты Le Figaro бурно отреагировали на заявление Владимира Зеленского об отставке премьера Британии Кира Стармера.
- Пользователи соцсети высказывают критику в адрес главы киевского режима, указывая на негативные последствия его политики для Великобритании и других европейских стран.
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Читатели газеты Le Figaro бурно отреагировали на заявление Владимира Зеленского об отставке премьера Британии Кира Стармера.
Глава киевского режима в понедельник в соцсети X похвалил его "за поддержку и совместные решения, которые помогли укрепить Европу".
"Время от времени в хищение европейских государственных денег украинской "властью" вмешивается демократия", — написал один читатель.
"Да, он всячески поддерживал Украину, обдирая при этом англичан. Бедность и иммиграция. Рост налогов, непомерные цены на энергию и воду... Но вы же понимаете, это ради безопасности и свободы! Когда Зеленский переедет в Великобританию и поселится в квартире за несколько десятков миллионов фунтов, англичане оценят, насколько полезна была их помощь", — обрушился с критикой другой.
"Почти все, кто пожимал руку клоуну из Киева, в итоге подали в отставку", — отметил третий.
"Проклятие Зеленского" — теперь очередь Мерца? А когда очередь Макрона?" — резюмировал еще один пользователь.
Ранее сегодня британский пермьер объявил об уходе с должности. Политик закончил речь об отставке дрожащим голосом. Он стал пятым премьером подряд, ушедшим с поста до конца срока.
Стармер возглавлял британское правительство почти два года. За время его правления страна столкнулась с экономическими проблемами, протестами из-за миграционной политики и политическими скандалами. Он был ярым сторонником Украины, готовился отправить войска в эту страну и оказывал многомиллиардную помощь ВСУ.
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