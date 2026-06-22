Кир Стармер во время выступления у резиденции премьер-министра Великобритании в Лондоне

Кир Стармер во время выступления у резиденции премьер-министра Великобритании в Лондоне

© REUTERS / Toby Shepheard Кир Стармер во время выступления у резиденции премьер-министра Великобритании в Лондоне

Экс-посол Британии в Сирии рассказал о причинах отставки Стармера

Краткий пересказ от РИА ИИ Кир Стармер подал в отставку из-за недовольства граждан ростом стоимости жизни, повышением налогов и увеличением расходов на оборону, считает бывший посол Великобритании в Сирии Питер Форд.

Он добавил, что политический курс Стармера усилил в британском обществе ощущение упадка.

ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Британский премьер Кир Стармер подал в отставку из-за недовольства граждан ростом стоимости жизни, повышением налогов и увеличением расходов на оборону, поделился мнением с РИА Новости бывший посол Великобритании в Сирии Питер Форд.

Стармер в понедельник объявил об отставке с поста лидера правящей Лейбористской партии, уточнив, что останется премьером до избрания ее нового главы. По его словам, выборы преемника начнутся 9 июля и завершатся до возобновления работы парламента в сентябре.

"Основными причинами недовольства Стармером являются его неспособность наладить контакт с обычными людьми и рост стоимости жизни, который усугубился из-за повышения налогов для оплаты разорительных социальных выплат, увеличения расходов на оборону и субсидий на безумные требования о нулевых выбросах", - рассказал Форд.

По словам бывшего дипломата, политический курс Стармера усилил в британском обществе ощущение упадка.

"Существует общее ощущение упадка, проявляющееся в неадекватных социальных услугах, безработице, особенно среди молодежи, преступности и продолжающейся нелегальной иммиграции", - пояснил он.