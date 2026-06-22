Краткий пересказ от РИА ИИ
- Кир Стармер подал в отставку из-за недовольства граждан ростом стоимости жизни, повышением налогов и увеличением расходов на оборону, считает бывший посол Великобритании в Сирии Питер Форд.
- Он добавил, что политический курс Стармера усилил в британском обществе ощущение упадка.
ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Британский премьер Кир Стармер подал в отставку из-за недовольства граждан ростом стоимости жизни, повышением налогов и увеличением расходов на оборону, поделился мнением с РИА Новости бывший посол Великобритании в Сирии Питер Форд.
Стармер в понедельник объявил об отставке с поста лидера правящей Лейбористской партии, уточнив, что останется премьером до избрания ее нового главы. По его словам, выборы преемника начнутся 9 июля и завершатся до возобновления работы парламента в сентябре.
"Основными причинами недовольства Стармером являются его неспособность наладить контакт с обычными людьми и рост стоимости жизни, который усугубился из-за повышения налогов для оплаты разорительных социальных выплат, увеличения расходов на оборону и субсидий на безумные требования о нулевых выбросах", - рассказал Форд.
По словам бывшего дипломата, политический курс Стармера усилил в британском обществе ощущение упадка.
"Существует общее ощущение упадка, проявляющееся в неадекватных социальных услугах, безработице, особенно среди молодежи, преступности и продолжающейся нелегальной иммиграции", - пояснил он.
Около 100 депутатов-лейбористов ранее призывали к отставке Стармера после провала партии на местных выборах в мае. Их число возросло после того, как в пятницу экс-мэр Манчестера Энди Бернхэм прошел в парламент в попытке сместить премьера с поста. После заявления Стармера об отставке он сообщил о намерении бороться за пост лидера лейбористов.