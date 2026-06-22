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Стармер давно должен был уйти в отставку с позором, заявила конгрессвумен - РИА Новости, 22.06.2026
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19:25 22.06.2026
Стармер давно должен был уйти в отставку с позором, заявила конгрессвумен

Конгрессвумен Луна: Стармер давно должен был уйти в отставку с позором

© REUTERS / Jaimi JoyКир Стармер во время выступления у резиденции премьер-министра Великобритании в Лондоне
Кир Стармер во время выступления у резиденции премьер-министра Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© REUTERS / Jaimi Joy
Кир Стармер во время выступления у резиденции премьер-министра Великобритании в Лондоне
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Конгрессвумен из США Анна Паулина Луна заявила, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер должен был уйти в отставку с позором из-за помилований насильников и педофилов.
  • Она призвала и других политиков служить своему народу и защищать людей или уходить с постов.
ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер давно должен был уйти в отставку "с позором" из-за помилований насильников и педофилов, заявила в понедельник конгрессвумен из США Анна Паулина Луна.
Стармер в понедельник объявил об отставке с поста лидера правящей Лейбористской партии, уточнив, что останется премьером до избрания ее нового главы. По его словам, выборы преемника начнутся 9 июля и завершатся до возобновления работы парламента в сентябре.
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"Ему давно следовало уйти с позором", - написала Луна в Х.
По ее словам, Стармер позволил "тысячам насильников и педофилов отделаться письмами с предупреждениями вместо приговоров".
Луна призвала и других политиков служить своему народу и защищать людей или уходить с постов.
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