Кир Стармер во время выступления у резиденции премьер-министра Великобритании в Лондоне

Кир Стармер во время выступления у резиденции премьер-министра Великобритании в Лондоне

© REUTERS / Jaimi Joy Кир Стармер во время выступления у резиденции премьер-министра Великобритании в Лондоне

Стармер давно должен был уйти в отставку с позором, заявила конгрессвумен

Краткий пересказ от РИА ИИ Конгрессвумен из США Анна Паулина Луна заявила, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер должен был уйти в отставку с позором из-за помилований насильников и педофилов.

Она призвала и других политиков служить своему народу и защищать людей или уходить с постов.

ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер давно должен был уйти в отставку "с позором" из-за помилований насильников и педофилов, заявила в понедельник конгрессвумен из США Анна Паулина Луна.

Стармер в понедельник объявил об отставке с поста лидера правящей Лейбористской партии, уточнив, что останется премьером до избрания ее нового главы. По его словам, выборы преемника начнутся 9 июля и завершатся до возобновления работы парламента в сентябре.

Х. "Ему давно следовало уйти с позором", - написала Луна

По ее словам, Стармер позволил "тысячам насильников и педофилов отделаться письмами с предупреждениями вместо приговоров".