Краткий пересказ от РИА ИИ Бывший посол Великобритании в Сирии Питер Форд заявил, что ведущие британские СМИ помогли ограничить общественный резонанс вокруг внешнеполитических ошибок Кира Стармера.

Экс-мэр Манчестера Энди Бернхэм заявил о намерении бороться за пост лидера лейбористов.

ВАШИНГТОН, 22 июн – РИА Новости. Ведущие британские СМИ помогли ограничить общественный резонанс вокруг внешнеполитических ошибок подавшего в отставку премьера Кира Стармера, включая поддержку Киева и провокации в адрес России, заявил РИА Новости бывший посол Великобритании в Сирии Питер Форд.

Стармер в понедельник объявил об отставке с поста лидера правящей Лейбористской партии. По его словам, выборы преемника начнутся 9 июля и завершатся до возобновления работы парламента в сентябре. При этом Стармер заявил, что останется премьером до избрания нового лидера партии. После этого экс-мэр Манчестера Энди Бернхэм заявил о намерении бороться за пост лидера лейбористов.

"Традиционные британские СМИ добились того, что только меньшинства, такие как азиатские общины или так называемые "крайне левые", были обеспокоены его поддержкой Израиля в конфликте в Газе, чрезмерным использованием антитеррористического законодательства для подавления инакомыслия, миллиардами, выброшенными на Украину, или опасными провокациями в сторону России", — рассказал Форд.

При этом, по словам бывшего дипломата, внешнеполитические ошибки Стармера не стали главным фактором его отставки.

"Заманчиво полагать, что Стармер расплачивается за эти катастрофические ошибки, но это просто не так", — подчеркнул собеседник агентства.