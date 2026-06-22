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В Британии заявили, что провальная политика Стармера лишила его друзей - РИА Новости, 22.06.2026
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16:54 22.06.2026
В Британии заявили, что провальная политика Стармера лишила его друзей

Балф: у Стармера не осталось друзей после провала его внутренней политики

© AP Photo / Kin CheungКир Стармер
Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© AP Photo / Kin Cheung
Кир Стармер. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Член Палаты лордов британского парламента от Консервативной партии Ричард Балф заявил, что у премьер-министра Великобритании Кира Стармера не осталось друзей после провала его внутренней политики.
ЛОНДОН, 22 июн – РИА Новости. У премьер-министра Великобритании Кира Стармера не осталось друзей после провала его внутренней политики, заявил РИА Новости член Палаты лордов британского парламента от Консервативной партии Ричард Балф.
"У премьер-министра не осталось друзей... Внутренние проблемы ему совсем не по силам. По сути, он адвокат "по правам человека", который забрел в политику и потерпел неудачу по большей части вопросов внутренней политики, в которые он вовлекался", - сказал собеседник агентства.
В понедельник Стармер объявил о своей отставке с поста лидера правящей Лейбористской партии. Выборы преемника, по его словам, начнутся 9 июля и завершатся до возобновления работы парламента в сентябре.
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