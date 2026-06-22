В Британии заявили, что провальная политика Стармера лишила его друзей

"У премьер-министра не осталось друзей... Внутренние проблемы ему совсем не по силам. По сути, он адвокат "по правам человека", который забрел в политику и потерпел неудачу по большей части вопросов внутренней политики, в которые он вовлекался", - сказал собеседник агентства.