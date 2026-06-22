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В Германии призвали Мерца последовать примеру Стармера - РИА Новости, 22.06.2026
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14:34 22.06.2026
В Германии призвали Мерца последовать примеру Стармера

АдГ призвала Мерца последовать примеру Стармера и уйти в отставку

© AP Photo / Marius BurgelmanКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© AP Photo / Marius Burgelman
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Оппозиционная правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) призвала канцлера ФРГ Фридриха Мерца последовать примеру премьер-министра Великобритании Кира Стармера и объявить об отставке.
БЕРЛИН, 22 июн - РИА Новости. Оппозиционная правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) заявила, что канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу стоит последовать примеру премьер-министра Великобритании Кира Стармера, который объявил в понедельник об отставке с поста лидера Лейбористской партии.
Выступая на Даунинг-стрит, Стармер отметил, что останется на посту премьера до избрания нового лидера партии. По его словам, выборы преемника начнутся 9 июля и завершатся до возобновления работы парламента в сентябре.
На своем аккаунте в соцсети X партия опубликовала картинку, содержащую заголовок новостной статьи об отставке британского премьера и надпись "Мерцу стоит последовать примеру Стармера".
"Тот, кто игнорирует интересы собственного народа, в конечном счете всегда терпит крах. Когда же политическая элита в Германии наконец придет к этому же выводу?", - добавила партия в посте к картинке.
Депутат бундестага от АдГ Маркус Фронмайер не исключил ранее проведения в Германии досрочных федеральных выборов уже в следующем году на фоне падения популярности нынешней правящей коалиции во главе с Мерцем.
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В миреГерманияВеликобританияФридрих МерцКир Стармер
 
 
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