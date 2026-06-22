В Германии призвали Мерца последовать примеру Стармера

БЕРЛИН, 22 июн - РИА Новости. Оппозиционная правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) заявила, что канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу стоит последовать примеру премьер-министра Великобритании Кира Стармера, который объявил в понедельник об отставке с поста лидера Лейбористской партии.

Депутат бундестага от АдГ Маркус Фронмайер не исключил ранее проведения в Германии досрочных федеральных выборов уже в следующем году на фоне падения популярности нынешней правящей коалиции во главе с Мерцем.