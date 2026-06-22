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Лидер партии Reform UK после отставки Стармера требует досрочных выборов - РИА Новости, 22.06.2026
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13:18 22.06.2026
Лидер партии Reform UK после отставки Стармера требует досрочных выборов

Лидер партии Reform UK после отставки Стармера требует досрочно провести выборы

© REUTERS / Jack TaylorРезиденция премьер-министра Великобритании в Лондоне. 22 июня 2026
Резиденция премьер-министра Великобритании в Лондоне. 22 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© REUTERS / Jack Taylor
Резиденция премьер-министра Великобритании в Лондоне. 22 июня 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Кир Стармер объявил об уходе с поста лидера Лейбористской партии и главы правительства.
  • Найджел Фараж, лидер британской правой партии Reform UK, призвал к проведению досрочных парламентских выборов.
  • В своей статье Фараж указывает на проблемы в стране при лейбористах, такие как высокие налоги, спад экономического роста и неконтролируемая миграция через Ла-Манш.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Лидер британской правой партии Reform UK Найджел Фараж призвал к проведению досрочных парламентских выборов, после того как премьер-министр Кир Стармер объявил об уходе с поста лидера Лейбористской партии и главы правительства.
В понедельник Стармер объявил о своей отставке с поста лидера Лейбористской партии. Выборы нового лидера партии, по его словам, начнутся 9 июля.
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"Партия Reform UK требует проведения (досрочных - ред.) всеобщих выборов, мы готовы осуществить радикальные перемены. Если лейбористы думают, что могут протолкнуть в кресло премьера еще одного карьерного политика, они ошибаются", - написал Фараж в социальной сети Х.
В посте Фараж дает ссылку на свою статью "Британия разрушена, нам нужны выборы", в которой описывает плачевное, по его мнению, состояние страны при лейбористах. В публикации на платформе Substack указывается на рекордно высокие налоги, обвал экономического роста и неконтролируемую миграцию через Ла-Манш.
Всеобщие выборы в Великобритании запланированы на 2029 год.
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