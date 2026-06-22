Лидер партии Reform UK после отставки Стармера требует досрочных выборов

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Лидер британской правой партии Reform UK Найджел Фараж призвал к проведению досрочных парламентских выборов, после того как премьер-министр Кир Стармер объявил об уходе с поста лидера Лейбористской партии и главы правительства.