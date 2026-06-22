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Стармер закончил свою речь об отставке дрожащим голосом - РИА Новости, 22.06.2026
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12:21 22.06.2026 (обновлено: 20:09 22.06.2026)
Стармер закончил свою речь об отставке дрожащим голосом

Кир Стармер закончил свою речь об отставке дрожащим голосом

© REUTERS / Jaimi JoyКир Стармер во время выступления у резиденции премьер-министра Великобритании в Лондоне
Кир Стармер во время выступления у резиденции премьер-министра Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© REUTERS / Jaimi Joy
Кир Стармер во время выступления у резиденции премьер-министра Великобритании в Лондоне
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Великобритании Кир Стармер дрожащим голосом закончил свою речь об отставке с поста лидера правящей Лейбористской партии.
  • В финале он сказал, что после ухода с поста будет уделять больше времени семье.
ЛОНДОН, 22 июн — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер дрожащим голосом завершил свое выступление с сообщением об отставке с поста лидера правящей Лейбористской партии, передает корреспондент РИА Новости.
Стармер выступил на Даунинг-стрит, где заявил о намерении покинуть пост лидера лейбористов. Под конец речи, продлившейся чуть более шести минут, голос премьера начал дрожать.
"Когда я уйду с самой высокопоставленной работы в стране, я буду уделять больше времени самой важной работе: быть лучшим мужем, каким я только могу, для моей потрясающей жены Вик, которая была моей опорой в хорошие и плохие времена, и быть лучшим отцом, каким я только могу, для своих прекрасных детей, которые моя гордость и радость", — сказал он в конце вступления.
Ранее около ста депутатов-лейбористов призвали к отставке Стармера после провала партии на местных выборах в мае. Их число возросло после того, как соперник Стармера — мэр Манчестера Энди Бернхэм — прошел в парламент в попытке сместить премьера с поста.
Кир Стармер во время выступления у резиденции премьер-министра Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
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