Стармер закончил свою речь об отставке дрожащим голосом

"Когда я уйду с самой высокопоставленной работы в стране, я буду уделять больше времени самой важной работе: быть лучшим мужем, каким я только могу, для моей потрясающей жены Вик, которая была моей опорой в хорошие и плохие времена, и быть лучшим отцом, каким я только могу, для своих прекрасных детей, которые моя гордость и радость", — сказал он в конце вступления.