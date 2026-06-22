Стармер останется на посту премьера до избрания преемника

ЛОНДОН, 22 июн - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, объявляя о своей отставке с поста лидера лейбористов, заявил, останется на посту премьера до избрания преемника.

"Я останусь на посту премьер-министра до завершения выборов (лидера партии - ред.) и сделаю все возможное для обеспечения упорядоченной передачи власти", - сказал Стармер, выступая на Даунинг-стрит.