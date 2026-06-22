Стармер останется на посту премьера до избрания преемника

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Кир Стармер останется на посту премьер-министра до избрания преемника, выборы нового лидера партии начнутся 9 июля.
ЛОНДОН, 22 июн - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, объявляя о своей отставке с поста лидера лейбористов, заявил, останется на посту премьера до избрания преемника.
В понедельник Стармер объявил о своей отставке с поста лидера Лейбористской партии. Выборы нового лидера партии, по его словам, начнутся 9 июля.
"Я останусь на посту премьер-министра до завершения выборов (лидера партии - ред.) и сделаю все возможное для обеспечения упорядоченной передачи власти", - сказал Стармер, выступая на Даунинг-стрит.