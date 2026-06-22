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Стармер останется на посту премьера до избрания преемника - РИА Новости, 22.06.2026
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12:09 22.06.2026
Стармер останется на посту премьера до избрания преемника

Стармер заявил, что останется на посту премьера до избрания преемника

© AP Photo / Kin CheungКир Стармер
Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© AP Photo / Kin Cheung
Кир Стармер. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кир Стармер останется на посту премьер-министра до избрания преемника, выборы нового лидера партии начнутся 9 июля.
ЛОНДОН, 22 июн - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, объявляя о своей отставке с поста лидера лейбористов, заявил, останется на посту премьера до избрания преемника.
В понедельник Стармер объявил о своей отставке с поста лидера Лейбористской партии. Выборы нового лидера партии, по его словам, начнутся 9 июля.
"Я останусь на посту премьер-министра до завершения выборов (лидера партии - ред.) и сделаю все возможное для обеспечения упорядоченной передачи власти", - сказал Стармер, выступая на Даунинг-стрит.
Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
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