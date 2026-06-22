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Выборы нового лидера Лейбористской партии начнутся девятого июля - РИА Новости, 22.06.2026
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11:47 22.06.2026 (обновлено: 11:55 22.06.2026)
Выборы нового лидера Лейбористской партии начнутся девятого июля

Стармер: выборы нового лидера Лейбористской партии начнутся девятого июля

© REUTERS / Jaimi JoyКир Стармер во время выступления у резиденции премьер-министра Великобритании в Лондоне
Кир Стармер во время выступления у резиденции премьер-министра Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© REUTERS / Jaimi Joy
Кир Стармер во время выступления у резиденции премьер-министра Великобритании в Лондоне
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кир Стармер заявил, что выборы нового лидера правящей Лейбористской партии начнутся 9 июля.
  • Его преемник будет избран до возобновления работы парламента в сентябре.
ЛОНДОН, 22 июн - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что выборы нового лидера правящей Лейбористской партии начнутся 9 июля, его преемник будет избран до возобновления работы парламента в сентябре, передает корреспондент РИА Новости.
Стармер ранее заявил, что уходит с поста лидера лейбористов.
"Я попрошу Национальный исполнительный комитет Лейбористской партии установить график, выдвижение кандидатур начнется 9 июля и завершится до летнего перерыва парламента… Это обеспечит, что новый лидер будет избран до возобновления работы парламента в сентябре", - сказал Стармер, выступая на Даунинг-стрит.
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