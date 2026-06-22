Выборы нового лидера Лейбористской партии начнутся девятого июля

ЛОНДОН, 22 июн - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что выборы нового лидера правящей Лейбористской партии начнутся 9 июля, его преемник будет избран до возобновления работы парламента в сентябре, передает корреспондент РИА Новости.

"Я попрошу Национальный исполнительный комитет Лейбористской партии установить график, выдвижение кандидатур начнется 9 июля и завершится до летнего перерыва парламента… Это обеспечит, что новый лидер будет избран до возобновления работы парламента в сентябре", - сказал Стармер, выступая на Даунинг-стрит.