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Премьер Катара рассказал о ходе переговоров между США и Ираном - РИА Новости, 22.06.2026
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14:46 22.06.2026 (обновлено: 14:58 22.06.2026)
Премьер Катара рассказал о ходе переговоров между США и Ираном

Аль Тани: посредники на переговорах Ирана и США помогают предотвратить их срыв

© AP Photo / Ryan MurphyФлаг США виден сквозь флаг Ирана
Флаг США виден сквозь флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© AP Photo / Ryan Murphy
Флаг США виден сквозь флаг Ирана. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посредники на переговорах Ирана и США в Швейцарии выработали основу для защиты переговорного процесса от срыва.
  • Глава МИД Катара Аль Тани предупредил о возможном негативном влиянии внешних факторов на ход переговоров.
ДОХА, 22 июн - РИА Новости. Посредники на переговорах Ирана и США в Швейцарии выработали основу, чтобы защитить от срыва переговорный процесс, заявил премьер-министр, глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани телеканалу Al Jazeera по итогам первого раунда переговоров.
"Мы работали с Пакистаном над созданием рамочной основы, которая защищает переговорный процесс от срыва и делает его более стабильным", - сказал он.
Он предупредил, что внешние факторы мог повлиять негативно на ход переговоров.
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