Премьер Катара рассказал о ходе переговоров между США и Ираном

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посредники на переговорах Ирана и США в Швейцарии выработали основу для защиты переговорного процесса от срыва.
- Глава МИД Катара Аль Тани предупредил о возможном негативном влиянии внешних факторов на ход переговоров.
ДОХА, 22 июн - РИА Новости. Посредники на переговорах Ирана и США в Швейцарии выработали основу, чтобы защитить от срыва переговорный процесс, заявил премьер-министр, глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани телеканалу Al Jazeera по итогам первого раунда переговоров.
"Мы работали с Пакистаном над созданием рамочной основы, которая защищает переговорный процесс от срыва и делает его более стабильным", - сказал он.
Он предупредил, что внешние факторы мог повлиять негативно на ход переговоров.