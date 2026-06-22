Краткий пересказ от РИА ИИ Лионель Месси забил 18-й мяч на чемпионатах мира, установив лучший рекорд в истории.

Столетняя болельщица с плакатом отметила этот рекордный гол Месси во время матча с командой Австрии.

ВАШИНГТОН, 22 июн – РИА Новости. Столетняя болельщица, стоя с плакатом, отметила рекордный мяч, забитый лидером сборной Аргентины Лионелем Месси на чемпионате мира, обратил внимание корреспондент РИА Новости.

Под занавес игры с командой Австрии Месси забил мяч, который стал для него 18-м на чемпионатах мира. Это лучший показатель в истории.

Сразу после гола телекамера показала стройную седовласую женщину в бело-голубой футболке аргентинской сборной. Она стояла на трибуне и держала в руках небольшой плакат.

"Столетняя болельщица Месси" (100 Year Old Messi Fan), - было написано от руки на небольшом белом листе.