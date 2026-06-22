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Столетняя болельщица отметила рекордный мяч Месси на ЧМ - РИА Новости Спорт, 22.06.2026
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22:46 22.06.2026
Столетняя болельщица отметила рекордный мяч Месси на ЧМ

Столетняя болельщица отметила рекордный мяч Месси на ЧМ в США

© REUTERS / TROY TAORMINAЛионель Месси
Лионель Месси - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© REUTERS / TROY TAORMINA
Лионель Месси
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лионель Месси забил 18-й мяч на чемпионатах мира, установив лучший рекорд в истории.
  • Столетняя болельщица с плакатом отметила этот рекордный гол Месси во время матча с командой Австрии.
ВАШИНГТОН, 22 июн – РИА Новости. Столетняя болельщица, стоя с плакатом, отметила рекордный мяч, забитый лидером сборной Аргентины Лионелем Месси на чемпионате мира, обратил внимание корреспондент РИА Новости.
Под занавес игры с командой Австрии Месси забил мяч, который стал для него 18-м на чемпионатах мира. Это лучший показатель в истории.
Сразу после гола телекамера показала стройную седовласую женщину в бело-голубой футболке аргентинской сборной. Она стояла на трибуне и держала в руках небольшой плакат.
"Столетняя болельщица Месси" (100 Year Old Messi Fan), - было написано от руки на небольшом белом листе.
Матч сборных Аргентины и Австрии проходил в американском городе Даллас и завершился со счетом 2:0 в пользу аргентинцев.
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СпортЧМ по футболу 2026Лионель Месси
 
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