Жена Спивакова рассказала о его состоянии

Краткий пересказ от РИА ИИ Народный артист СССР, дирижер Владимир Спиваков идет на поправку, угрозы его жизни и здоровью нет, рассказала его жена.

По словам супруги артиста, у Владимира Спивакова выявлена небольшая проблема со здоровьем, которая легко устранима.

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Народный артист СССР, дирижер Владимир Спиваков идет на поправку, угрозы жизни и здоровью нет, сообщила РИА Новости его супруга Сати Спивакова.

"У нас все в порядке. Владимир Теодорович идет на поправку. Слава Богу и первоклассным врачам!", - сказала она, говоря о состоянии Владимира Спивакова

В минувшую пятницу митрополит Иларион сообщил, что Спиваков госпитализирован с подозрением на инсульт. Позднее он уточнил, что подозрение на инсульт не подтвердилось, но артист остается в больнице.