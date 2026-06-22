Жена Спивакова рассказала о его состоянии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Народный артист СССР, дирижер Владимир Спиваков идет на поправку, угрозы его жизни и здоровью нет, рассказала его жена.
- По словам супруги артиста, у Владимира Спивакова выявлена небольшая проблема со здоровьем, которая легко устранима.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Народный артист СССР, дирижер Владимир Спиваков идет на поправку, угрозы жизни и здоровью нет, сообщила РИА Новости его супруга Сати Спивакова.
"У нас все в порядке. Владимир Теодорович идет на поправку. Слава Богу и первоклассным врачам!", - сказала она, говоря о состоянии Владимира Спивакова.
В минувшую пятницу митрополит Иларион сообщил, что Спиваков госпитализирован с подозрением на инсульт. Позднее он уточнил, что подозрение на инсульт не подтвердилось, но артист остается в больнице.
Супруга артиста Сати Спивакова уточнила РИА Новости, что подозрений на инсульт у Владимира Спивакова не было, выявлена небольшая проблема со здоровьем, которая, по оценкам врачей, легко устранима.