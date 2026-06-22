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Спецоперация, 22 июня: ВС России уничтожили до 1440 боевиков ВСУ за сутки - РИА Новости, 22.06.2026
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:38 22.06.2026

Спецоперация, 22 июня: ВС России уничтожили до 1440 боевиков ВСУ за сутки

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Российские войска уничтожили до 1440 военнослужащих ВСУ и пять бронемашин на различных направлениях спецоперации за сутки, следует из официальной сводки Минобороны РФ.
ВС РФ нанесли поражение объектам нефтепереработки, топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, складам горючего, используемым ВСУ, местам по сборке и хранению беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142-х районах.
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Также средствами противовоздушной обороны сбиты 12 управляемых авиационных бомб и 734 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Ночная атака БПЛА ВСУ

Дежурные средства российской ПВО за ночь уничтожили 301 украинский дрон над регионами РФ, Азовским и Черным морями, сообщили в Минобороны России.

Мирный атом под военным давлением

Количество и агрессивность украинских атак на Запорожскую АЭС и Энергодар с начала июня резко выросли, а также они стали более изощренными, заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев, отметив, что киевскому режиму не удастся расшатать коллектив АЭС и население города-спутника.
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Преступления Киева

Дрон ВСУ атаковал автобус в Краснояружском округе Белгородской области, от полученных ранений в больнице скончался водитель, сообщили в региональном оперштабе.
В результате атаки БПЛА ВСУ по хозяйственной постройке в Тимском районе Курской области от минно-взрывной травмы скончалась женщина, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаЧерное мореАлексей ЛихачевАлександр ХинштейнВооруженные силы УкраиныЗапорожская АЭСГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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