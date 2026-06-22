Спецоперация, 22 июня: ВС России уничтожили до 1440 боевиков ВСУ за сутки

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Российские войска уничтожили до 1440 военнослужащих ВСУ и пять бронемашин на различных направлениях спецоперации за сутки, следует из официальной сводки Минобороны РФ.

ВС РФ нанесли поражение объектам нефтепереработки, топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины , складам горючего, используемым ВСУ , местам по сборке и хранению беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142-х районах.

Также средствами противовоздушной обороны сбиты 12 управляемых авиационных бомб и 734 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Ночная атака БПЛА ВСУ

Дежурные средства российской ПВО за ночь уничтожили 301 украинский дрон над регионами РФ, Азовским и Черным морями, сообщили в Минобороны России.

Мирный атом под военным давлением

Количество и агрессивность украинских атак на Запорожскую АЭС и Энергодар с начала июня резко выросли, а также они стали более изощренными, заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев, отметив, что киевскому режиму не удастся расшатать коллектив АЭС и население города-спутника.

Преступления Киева

Дрон ВСУ атаковал автобус в Краснояружском округе Белгородской области, от полученных ранений в больнице скончался водитель, сообщили в региональном оперштабе.