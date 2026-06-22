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Бойцы "Севера" за неделю сбили 50 дронов ВСУ под Харьковом - РИА Новости, 22.06.2026
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07:31 22.06.2026
Бойцы "Севера" за неделю сбили 50 дронов ВСУ под Харьковом

Бойцы 6-й армии "Севера" за неделю сбили 50 дронов R-18 ВСУ под Харьковом

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военнослужащие 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Север» уничтожили более 50 тяжелых ударных дронов R-18 ВСУ в Харьковской области за прошедшую неделю.
  • Уничтожение дронов нарушает логистику и подрывает моральный дух боевиков ВСУ, сообщил командир взвода БПС с позывным Рим.
БЕЛГОРОД, 22 июн - РИА Новости. Военнослужащие 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки "Север" за прошедшую неделю уничтожили более 50 тяжелых ударных дронов R-18 ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости командир взвода БПС с позывным Рим.
"Военнослужащие 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" уничтожили более 50 тяжелых ударных дронов R-18 ВСУ за прошедшую неделю… С помощью тяжелых коптеров противник пытается наносить удары по подразделениям, а также осуществлять доставку боеприпасов и продовольствия на передовые позиции", - рассказал командир.
По его данным, постоянный контроль воздушного пространства обеспечивают подразделения ПВО, расчеты FPV-дронов и мобильные огневые группы. Уничтожение таких аппаратов, как подчеркнул Рим, нарушает логистику и подрывает моральный дух боевиков ВСУ.
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
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