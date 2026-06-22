БЕЛГОРОД, 22 июн - РИА Новости. Военнослужащие 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки "Север" за прошедшую неделю уничтожили более 50 тяжелых ударных дронов R-18 ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости командир взвода БПС с позывным Рим.

По его данным, постоянный контроль воздушного пространства обеспечивают подразделения ПВО, расчеты FPV-дронов и мобильные огневые группы. Уничтожение таких аппаратов, как подчеркнул Рим, нарушает логистику и подрывает моральный дух боевиков ВСУ.