Краткий пересказ от РИА ИИ
- Военнослужащие 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Север» уничтожили более 50 тяжелых ударных дронов R-18 ВСУ в Харьковской области за прошедшую неделю.
- Уничтожение дронов нарушает логистику и подрывает моральный дух боевиков ВСУ, сообщил командир взвода БПС с позывным Рим.
БЕЛГОРОД, 22 июн - РИА Новости. Военнослужащие 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки "Север" за прошедшую неделю уничтожили более 50 тяжелых ударных дронов R-18 ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости командир взвода БПС с позывным Рим.
"Военнослужащие 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" уничтожили более 50 тяжелых ударных дронов R-18 ВСУ за прошедшую неделю… С помощью тяжелых коптеров противник пытается наносить удары по подразделениям, а также осуществлять доставку боеприпасов и продовольствия на передовые позиции", - рассказал командир.
По его данным, постоянный контроль воздушного пространства обеспечивают подразделения ПВО, расчеты FPV-дронов и мобильные огневые группы. Уничтожение таких аппаратов, как подчеркнул Рим, нарушает логистику и подрывает моральный дух боевиков ВСУ.