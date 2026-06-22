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Корпус "Севера" сбил более 60 БПЛА ВСУ под Харьковом - РИА Новости, 22.06.2026
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Корпус "Севера" сбил более 60 БПЛА ВСУ под Харьковом

РИА Новости: бойцы 11-го АК "Севера" сбил более 60 БПЛА ВСУ под Харьковом

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военнослужащие 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» с начала июня уничтожили более 60 ударных и разведывательных дронов ВСУ в Харьковской области.
  • Для противодействия дронам развернуты посты воздушного наблюдения, расчеты FPV-ПВО, зенитно-ракетные комплексы и мобильные огневые группы.
  • Современное оборудование позволяет выявлять воздушные цели еще на подлете к государственной границе, что дает возможность координировать действия подразделений и защищать военные объекты и гражданскую инфраструктуру.
БЕЛГОРОД, 22 июн - РИА Новости. Военнослужащие 11-го армейского корпуса (АК) группировки войск "Север" с начала июня уничтожили свыше 60 ударных и разведывательных дронов ВСУ в Харьковской области, рассказал РИА Новости офицер с позывным Карта.
"Операторы беспилотных систем и расчеты постов воздушного наблюдения 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" уничтожили более 60 ударных и разведывательных беспилотников в Харьковской области с начала июня", - сказал начальник отделения планирования и противодействия БПС 11-го АК.
По его словам, беспилотники противника используются для разведки и нанесения огневых ударов. Для противодействия им развернуты посты воздушного наблюдения, расчеты FPV-ПВО, зенитно-ракетные комплексы и мобильные огневые группы. Он отметил, что современное оборудование позволяет выявлять воздушные цели еще на подлете к государственной границе, определять их тип и предполагаемый маршрут.
Карта подчеркнул, что это дает возможность координировать действия подразделений и добиваться максимальной эффективности при уничтожении целей. Благодаря работе военнослужащих корпуса, добавил он, защищены не только военные объекты, но и гражданская инфраструктура.
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