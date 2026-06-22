Корпус "Севера" сбил более 60 БПЛА ВСУ под Харьковом

Краткий пересказ от РИА ИИ Военнослужащие 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» с начала июня уничтожили более 60 ударных и разведывательных дронов ВСУ в Харьковской области.

Для противодействия дронам развернуты посты воздушного наблюдения, расчеты FPV-ПВО, зенитно-ракетные комплексы и мобильные огневые группы.

Современное оборудование позволяет выявлять воздушные цели еще на подлете к государственной границе, что дает возможность координировать действия подразделений и защищать военные объекты и гражданскую инфраструктуру.

БЕЛГОРОД, 22 июн - РИА Новости. Военнослужащие 11-го армейского корпуса (АК) группировки войск "Север" с начала июня уничтожили свыше 60 ударных и разведывательных дронов ВСУ в Харьковской области, рассказал РИА Новости офицер с позывным Карта.

"Операторы беспилотных систем и расчеты постов воздушного наблюдения 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" уничтожили более 60 ударных и разведывательных беспилотников в Харьковской области с начала июня", - сказал начальник отделения планирования и противодействия БПС 11-го АК.

По его словам, беспилотники противника используются для разведки и нанесения огневых ударов. Для противодействия им развернуты посты воздушного наблюдения, расчеты FPV-ПВО, зенитно-ракетные комплексы и мобильные огневые группы. Он отметил, что современное оборудование позволяет выявлять воздушные цели еще на подлете к государственной границе, определять их тип и предполагаемый маршрут.