Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ отводят в тыловые районы группы операторов дронов, в том числе подразделение «Небесная мара», работавшие на передовых позициях на западном берегу реки Оскол в Харьковской области.
- Одной из задач разведки подразделения является поиск мест расположения операторов БПЛА ВСУ, которые являются приоритетной целью.
- Группировка войск «Запад» завершила ликвидацию окруженных подразделений ВСУ на восточном берегу реки Оскол.
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 22 июн - РИА Новости. ВСУ отводят в тыловые районы группы операторов дронов, в том числе подразделение "Небесная мара", работавшие на передовых позициях на западном берегу реки Оскол в Харьковской области, сообщил РИА Новости командир группы БПЛА 1-й гвардейской танковой армии группировки "Запад" с позывным Контора.
"У них есть точки, где находятся те же пилоты БПЛА, они их оттаскивают от линии боевого соприкосновения как можно дальше. "Небесная мара" здесь есть, ну и очень много других подразделений (БПЛА ВСУ - ред.)", - пояснил собеседник агентства.
Он добавил, что одной из задач разведки подразделения является поиск мест расположения операторов БПЛА ВСУ, которые являются приоритетной целью.
Начальник генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов 21 апреля сообщал, что группировка войск "Запад" завершила ликвидацию окруженных подразделений ВСУ на восточном берегу реки Оскол.
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