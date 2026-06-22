ВСУ отводят в тыл операторов БПЛА на западном берегу Оскола, сообщил боец

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 22 июн - РИА Новости. ВСУ отводят в тыловые районы группы операторов дронов, в том числе подразделение "Небесная мара", работавшие на передовых позициях на западном берегу реки Оскол в Харьковской области, сообщил РИА Новости командир группы БПЛА 1-й гвардейской танковой армии группировки "Запад" с позывным Контора.