Рейтинг@Mail.ru
ВСУ отводят в тыл операторов БПЛА на западном берегу Оскола, сообщил боец - РИА Новости, 22.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:15 22.06.2026
ВСУ отводят в тыл операторов БПЛА на западном берегу Оскола, сообщил боец

РИА Новости: ВСУ отводят в тыл операторов БПЛА на западном берегу Оскола

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ отводят в тыловые районы группы операторов дронов, в том числе подразделение «Небесная мара», работавшие на передовых позициях на западном берегу реки Оскол в Харьковской области.
  • Одной из задач разведки подразделения является поиск мест расположения операторов БПЛА ВСУ, которые являются приоритетной целью.
  • Группировка войск «Запад» завершила ликвидацию окруженных подразделений ВСУ на восточном берегу реки Оскол.
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 22 июн - РИА Новости. ВСУ отводят в тыловые районы группы операторов дронов, в том числе подразделение "Небесная мара", работавшие на передовых позициях на западном берегу реки Оскол в Харьковской области, сообщил РИА Новости командир группы БПЛА 1-й гвардейской танковой армии группировки "Запад" с позывным Контора.
"У них есть точки, где находятся те же пилоты БПЛА, они их оттаскивают от линии боевого соприкосновения как можно дальше. "Небесная мара" здесь есть, ну и очень много других подразделений (БПЛА ВСУ - ред.)", - пояснил собеседник агентства.
Он добавил, что одной из задач разведки подразделения является поиск мест расположения операторов БПЛА ВСУ, которые являются приоритетной целью.
Начальник генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов 21 апреля сообщал, что группировка войск "Запад" завершила ликвидацию окруженных подразделений ВСУ на восточном берегу реки Оскол.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
Боец рассказал об уничтожении более 50 БПЛА ВСУ
Вчера, 05:12
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала