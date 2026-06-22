Краткий пересказ от РИА ИИ Артиллеристы группировки войск «Север» совместно с воздушной разведкой обнаружили и уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на Сумском направлении.

Разведка вскрыла замаскированный объект по характерным признакам: антеннам и площадкам для запуска.

После получения точных координат была произведена отработка осколочно-фугасными снарядами, в результате которой объект был полностью уничтожен.

КУРСК, 22 июн – РИА Новости. Артиллеристы группировки войск "Север" совместно с воздушной разведкой обнаружили и уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на Сумском направлении, сообщил РИА Новости командир орудия с позывным "Кадет".

"Наши разведчики-операторы засекли интенсивную активность вражеских БПЛА и вычислили пункт управления, откуда противник координировал полеты и корректировал огонь по нашим позициям. Объект был хорошо замаскирован в лесополосе, но разведка вскрыла его по характерным признакам — антенны, площадки для запуска", – сообщил агентству командир артиллерийского орудия 810 обрмп с позывным "Кадет".

Он добавил, что после получения точных координат была произведена отработка осколочно-фугасными снарядами с корректировкой от разведки.