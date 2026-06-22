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ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на Сумском направлении - РИА Новости, 22.06.2026
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ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на Сумском направлении

Артиллеристы уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на Сумском направлении

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Артиллеристы группировки войск «Север» совместно с воздушной разведкой обнаружили и уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на Сумском направлении.
  • Разведка вскрыла замаскированный объект по характерным признакам: антеннам и площадкам для запуска.
  • После получения точных координат была произведена отработка осколочно-фугасными снарядами, в результате которой объект был полностью уничтожен.
КУРСК, 22 июн – РИА Новости. Артиллеристы группировки войск "Север" совместно с воздушной разведкой обнаружили и уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на Сумском направлении, сообщил РИА Новости командир орудия с позывным "Кадет".
"Наши разведчики-операторы засекли интенсивную активность вражеских БПЛА и вычислили пункт управления, откуда противник координировал полеты и корректировал огонь по нашим позициям. Объект был хорошо замаскирован в лесополосе, но разведка вскрыла его по характерным признакам — антенны, площадки для запуска", – сообщил агентству командир артиллерийского орудия 810 обрмп с позывным "Кадет".
Он добавил, что после получения точных координат была произведена отработка осколочно-фугасными снарядами с корректировкой от разведки.
"Первым же залпом накрыли врага. В результате объект полностью уничтожен. Противник потерял управление своими дронами на этом направлении, что серьезно снизит его разведывательные и ударные возможности. Работаем в плотной связке с разведкой — это гарантирует точность и результат", — добавил военнослужащий.
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