ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на Сумском направлении

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Артиллеристы группировки войск «Север» совместно с воздушной разведкой обнаружили и уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на Сумском направлении.
- Разведка вскрыла замаскированный объект по характерным признакам: антеннам и площадкам для запуска.
- После получения точных координат была произведена отработка осколочно-фугасными снарядами, в результате которой объект был полностью уничтожен.
КУРСК, 22 июн – РИА Новости. Артиллеристы группировки войск "Север" совместно с воздушной разведкой обнаружили и уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на Сумском направлении, сообщил РИА Новости командир орудия с позывным "Кадет".
"Наши разведчики-операторы засекли интенсивную активность вражеских БПЛА и вычислили пункт управления, откуда противник координировал полеты и корректировал огонь по нашим позициям. Объект был хорошо замаскирован в лесополосе, но разведка вскрыла его по характерным признакам — антенны, площадки для запуска", – сообщил агентству командир артиллерийского орудия 810 обрмп с позывным "Кадет".
Он добавил, что после получения точных координат была произведена отработка осколочно-фугасными снарядами с корректировкой от разведки.
"Первым же залпом накрыли врага. В результате объект полностью уничтожен. Противник потерял управление своими дронами на этом направлении, что серьезно снизит его разведывательные и ударные возможности. Работаем в плотной связке с разведкой — это гарантирует точность и результат", — добавил военнослужащий.