Рейтинг@Mail.ru
Штурмовики продолжают продвижение в Красном Лимане - РИА Новости, 22.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:11 22.06.2026 (обновлено: 05:27 22.06.2026)
Штурмовики продолжают продвижение в Красном Лимане

Бойцы "Запада" продолжают продвижение в Красном Лимане

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне СВО . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Штурмовые подразделения 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" продолжают продвижение и зачистку в Краснолиманском направлении.
  • За прошедшие сутки было освобождено 53 здания.
  • Слаженные действия штурмовых подразделений, операторов БПЛА, артиллерии и других подразделений позволяют последовательно вытеснять противника из Красного Лимана.
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Штурмовые подразделения 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" продолжают успешное продвижение и закрепление в южных и юго-западных районах населенного пункта Красный Лиман в ДНР, сообщило Минобороны России.
"Подразделения 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" продолжают уверенное продвижение на Краснолиманском направлении и зачистки городской застройки Красного Лимана от остатков украинских формирований", — заявили в ведомстве.
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
Артиллеристы уничтожили укрытия с боевиками ВСУ в Константиновке
Вчера, 05:09
За прошедшие сутки от украинских боевиков освобождено 53 здания. При поддержке артиллерии и подразделений войск беспилотных систем, "действуя малыми группами штурмовики зачищают как многоквартирные дома, так и постройки частного сектора", отметили в Минобороны.
Для уничтожения техники, укрепленных огневых точек и укрытий ВСУ, оборудованных в подвалах и на верхних этажах жилых домов, бойцы применяют FPV-дроны. Каждое действие штурмовых групп сопровождают операторы БПЛА, которые контролируют обстановку с воздуха и корректируют действие военнослужащих, сообщая о передвижениях противника и их позициях.
"Слаженные действия штурмовых подразделений, операторов БПЛА, артиллерии и других подразделений группировки войск "Запад" позволяют последовательно вытеснять противника из Красного Лимана", — добавили в ведомстве.
Красный Лиман находится на севере ДНР. Это крупный логистический центр ВСУ. Освобождение населенного пункта позволит армии развить наступление на Славянск и Краматорск.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
Российские FPV-дроны сбили несколько БПЛА ВСУ в районе Красного Лимана
Вчера, 05:02
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКрасный ЛиманДонецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала