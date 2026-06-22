Штурмовики продолжают продвижение в Красном Лимане

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Штурмовые подразделения 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" продолжают продвижение и зачистку в Краснолиманском направлении.
- За прошедшие сутки было освобождено 53 здания.
- Слаженные действия штурмовых подразделений, операторов БПЛА, артиллерии и других подразделений позволяют последовательно вытеснять противника из Красного Лимана.
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Штурмовые подразделения 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" продолжают успешное продвижение и закрепление в южных и юго-западных районах населенного пункта Красный Лиман в ДНР, сообщило Минобороны России.
"Подразделения 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" продолжают уверенное продвижение на Краснолиманском направлении и зачистки городской застройки Красного Лимана от остатков украинских формирований", — заявили в ведомстве.
За прошедшие сутки от украинских боевиков освобождено 53 здания. При поддержке артиллерии и подразделений войск беспилотных систем, "действуя малыми группами штурмовики зачищают как многоквартирные дома, так и постройки частного сектора", отметили в Минобороны.
Для уничтожения техники, укрепленных огневых точек и укрытий ВСУ, оборудованных в подвалах и на верхних этажах жилых домов, бойцы применяют FPV-дроны. Каждое действие штурмовых групп сопровождают операторы БПЛА, которые контролируют обстановку с воздуха и корректируют действие военнослужащих, сообщая о передвижениях противника и их позициях.
"Слаженные действия штурмовых подразделений, операторов БПЛА, артиллерии и других подразделений группировки войск "Запад" позволяют последовательно вытеснять противника из Красного Лимана", — добавили в ведомстве.
Красный Лиман находится на севере ДНР. Это крупный логистический центр ВСУ. Освобождение населенного пункта позволит армии развить наступление на Славянск и Краматорск.