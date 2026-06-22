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Артиллеристы уничтожили укрытия с боевиками ВСУ в Константиновке - РИА Новости, 22.06.2026
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05:09 22.06.2026
Артиллеристы уничтожили укрытия с боевиками ВСУ в Константиновке

Артиллеристы уничтожили укрытия с военными ВСУ в Константиновке

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Артиллеристы 3-го армейского корпуса «Южной» группировки войск уничтожили укрытия с боевиками ВСУ в Константиновке.
  • Группа украинских боевиков была обнаружена при отступлении из Константиновки с помощью БПЛА.
  • Артиллерийские подразделения 3-го армейского корпуса лишают противника возможности организованно отступать и создавать новые очаги сопротивления.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Артиллеристы 3-го армейского корпуса "Южной" группировки войск уничтожили укрытия с боевиками ВСУ в Константиновке, сообщили в Минобороны России.
В ходе воздушной разведки операторы БПЛА подразделения войск беспилотных систем "Южной" группировки войск обнаружили группу украинских боевиков, отступавших из Константиновки, и которые пытались избежать поражения, используя здания в качестве временных укрытий.
"После подтверждения целей и уточнения координат информация была оперативно передана артиллерийским расчетам 3-го армейского корпуса, которые нанесли серию точных ударов по выявленным укрытиям. В результате огневого поражения живая сила противника была уничтожена непосредственно в местах укрытия", - говорится в сообщении.
На опубликованных кадрах Минобороны России запечатлена точность работы артиллерии и успешное поражение выявленных целей.
Артиллерийские подразделения 3-го армейского корпуса планомерно выбивают противника с занимаемых позиций, лишая его возможности организованно отступать, перегруппировываться и создавать новые очаги сопротивления.
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