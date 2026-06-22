Артиллеристы уничтожили укрытия с боевиками ВСУ в Константиновке

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Артиллеристы 3-го армейского корпуса "Южной" группировки войск уничтожили укрытия с боевиками ВСУ в Константиновке, сообщили в Минобороны России.

"После подтверждения целей и уточнения координат информация была оперативно передана артиллерийским расчетам 3-го армейского корпуса, которые нанесли серию точных ударов по выявленным укрытиям. В результате огневого поражения живая сила противника была уничтожена непосредственно в местах укрытия", - говорится в сообщении.