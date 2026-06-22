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Российские FPV-дроны сбили несколько БПЛА ВСУ в районе Красного Лимана - РИА Новости, 22.06.2026
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Российские FPV-дроны сбили несколько БПЛА ВСУ в районе Красного Лимана

Российские FPV-дроны сбили несколько БПЛА R-18 ВСУ в районе Красного Лимана

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Операторы FPV-перехватчиков группировки войск «Запад» уничтожили несколько БПЛА R-18 ВСУ в воздухе в районе Красного Лимана ДНР.
  • Расчеты радиолокационных станций подразделения войсковой ПВО 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» обнаружили БПЛА R-18 ВСУ и навели на них FPV-перехватчики.
  • Подразделения войск беспилотных систем совместно с другими службами осуществляют круглосуточный контроль и подавление БПЛА противника в своей зоне ответственности.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Операторы FPV-перехватчиков войск беспилотных систем в составе группировки войск "Запад" уничтожили тараном в воздухе несколько БПЛА R-18 подразделений ВСУ в районе Красного Лимана ДНР, сообщили в Минобороны России.
Военнослужащие войск беспилотных систем в составе группировки войск "Запад" продолжают выслеживать и уничтожать различные разведывательные и ударные БПЛА подразделений ВСУ в зоне проведения специальной военной операции.
"В этот раз расчетами радиолокационных станций подразделения войсковой ПВО 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" в зоне ответственности были обнаружены беспилотные летательные аппараты R-18 ВСУ. Операторами РЛС было моментально осуществлено наведение находящихся в воздухе на боевом дежурстве FPV-перехватчиков для уничтожения вражеских БПЛА", - говорится в сообщении.
На опубликованных кадрах объективного контроля, полученных в режиме реального времени от Минобороны России, операторы расчетов перехватчиков БПЛА оперативно настигли вторгнувшиеся в воздушное пространство вражеские дроны R-18, осуществив их таран и уничтожение в воздухе.
В военном ведомстве добавили, что расчеты подразделений войск беспилотных систем во взаимодействии со службой радиоэлектронной борьбы, постами воздушного наблюдения соединений группировки войск "Запад" осуществляют круглосуточный контроль и подавление БПЛА противника в свой зоне ответственности.
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