Краткий пересказ от РИА ИИ Операторы FPV-перехватчиков группировки войск «Запад» уничтожили несколько БПЛА R-18 ВСУ в воздухе в районе Красного Лимана ДНР.

Расчеты радиолокационных станций подразделения войсковой ПВО 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» обнаружили БПЛА R-18 ВСУ и навели на них FPV-перехватчики.

Подразделения войск беспилотных систем совместно с другими службами осуществляют круглосуточный контроль и подавление БПЛА противника в своей зоне ответственности.

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Операторы FPV-перехватчиков войск беспилотных систем в составе группировки войск "Запад" уничтожили тараном в воздухе несколько БПЛА R-18 подразделений ВСУ в районе Красного Лимана ДНР, сообщили в Минобороны России.

Военнослужащие войск беспилотных систем в составе группировки войск "Запад" продолжают выслеживать и уничтожать различные разведывательные и ударные БПЛА подразделений ВСУ в зоне проведения специальной военной операции.

"В этот раз расчетами радиолокационных станций подразделения войсковой ПВО 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" в зоне ответственности были обнаружены беспилотные летательные аппараты R-18 ВСУ. Операторами РЛС было моментально осуществлено наведение находящихся в воздухе на боевом дежурстве FPV-перехватчиков для уничтожения вражеских БПЛА", - говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах объективного контроля, полученных в режиме реального времени от Минобороны России , операторы расчетов перехватчиков БПЛА оперативно настигли вторгнувшиеся в воздушное пространство вражеские дроны R-18, осуществив их таран и уничтожение в воздухе.