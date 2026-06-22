Краткий пересказ от РИА ИИ Российским бойцам на передовую с дронов отправляют салат «Мимоза» и сладости, чтобы поднять им настроение в праздники.

При помощи беспилотников на передовую регулярно доставляют воду, продукты питания, сигареты и другие необходимые вещи, а в праздничные дни список грузов расширяется.

Подразделения заранее учитывают пожелания бойцов, находящихся на линии боевого соприкосновения, и стараются порадовать их чем-то домашним и привычным.

ДОНЕЦК, 22 июн – РИА Новости. Кроме воды, боеприпасов и пайков, российским бойцам на передовую с дронов отправляют салат "Мимоза" и сладости, чтобы поднять им настроение в праздники, сообщил РИА Новости морпех с позывным Ягуар.

Механик-водитель 61-й гвардейской бригады морской пехоты подчеркнул, что даже небольшие знаки внимания играют важную роль для тех, кто длительное время находится на переднем крае.

"Спокойно можем доставить на передовые позиции салат "Мимоза" или другие продукты. Для нас это нормальная практика. Такие мелочи поднимают настроение бойцам и напоминают о доме даже в самых сложных условиях", – отметил морпех.

По словам морпеха, при помощи беспилотников на передовую регулярно доставляют воду, продукты питания, сигареты и другие необходимые вещи, однако в праздничные дни список грузов расширяется.

"Когда бойцы находятся на самых передовых позициях, мы стараемся их поддержать и отправляем не только воду, еду и сигареты, но и небольшие приятные мелочи – конфеты, салатики. Все-таки праздник есть праздник", – рассказал военнослужащий.

Он отметил, что подразделения заранее стараются учитывать пожелания бойцов, находящихся на линии боевого соприкосновения.