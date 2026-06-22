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Бойцам ВС России на передовой в праздники отправляют салат "Мимоза" - РИА Новости, 22.06.2026
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Бойцам ВС России на передовой в праздники отправляют салат "Мимоза"

Российским бойцам на передовой в праздники отправляют салат "Мимоза" с дронов

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие в зоне СВО . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российским бойцам на передовую с дронов отправляют салат «Мимоза» и сладости, чтобы поднять им настроение в праздники.
  • При помощи беспилотников на передовую регулярно доставляют воду, продукты питания, сигареты и другие необходимые вещи, а в праздничные дни список грузов расширяется.
  • Подразделения заранее учитывают пожелания бойцов, находящихся на линии боевого соприкосновения, и стараются порадовать их чем-то домашним и привычным.
ДОНЕЦК, 22 июн – РИА Новости. Кроме воды, боеприпасов и пайков, российским бойцам на передовую с дронов отправляют салат "Мимоза" и сладости, чтобы поднять им настроение в праздники, сообщил РИА Новости морпех с позывным Ягуар.
Механик-водитель 61-й гвардейской бригады морской пехоты подчеркнул, что даже небольшие знаки внимания играют важную роль для тех, кто длительное время находится на переднем крае.
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"Спокойно можем доставить на передовые позиции салат "Мимоза" или другие продукты. Для нас это нормальная практика. Такие мелочи поднимают настроение бойцам и напоминают о доме даже в самых сложных условиях", – отметил морпех.
По словам морпеха, при помощи беспилотников на передовую регулярно доставляют воду, продукты питания, сигареты и другие необходимые вещи, однако в праздничные дни список грузов расширяется.
"Когда бойцы находятся на самых передовых позициях, мы стараемся их поддержать и отправляем не только воду, еду и сигареты, но и небольшие приятные мелочи – конфеты, салатики. Все-таки праздник есть праздник", – рассказал военнослужащий.
Он отметил, что подразделения заранее стараются учитывать пожелания бойцов, находящихся на линии боевого соприкосновения.
"Иногда просим привезти что-то особенное. Подразделения заезжают в магазины, покупают продукты, которых нет в стандартном пайке. Стараемся порадовать ребят чем-то домашним и привычным", – пояснил Ягуар.
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