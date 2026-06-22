ПВО за неделю сбила 4124 украинских БПЛА над территорией России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ПВО перехватила и уничтожила не менее 4124 украинских БПЛА над территорией России за неделю.
- Наибольшее количество беспилотников было сбито 18 и 20 июня — 992 и 740 единиц соответственно.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. ПВО перехватила и уничтожила не менее 4124 украинских БПЛА над территорией России за неделю, подсчитало РИА Новости, изучив данные Минобороны РФ.
Наибольшее количество беспилотников было сбито 18 и 20 июня, 992 и 740 единиц соответственно. Подавляющее количество атак совершено на европейскую часть России.
За период с 9 по 14 июня ПВО России всего перехватила не менее 4188 украинских дронов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18