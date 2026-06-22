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ВС России за неделю освободили пять населенных пунктов в зоне СВО - РИА Новости, 22.06.2026
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Специальная военная операция на Украине
 
00:31 22.06.2026 (обновлено: 01:04 22.06.2026)
ВС России за неделю освободили пять населенных пунктов в зоне СВО

РИА Новости: ВС РФ за неделю освободили пять населенных пунктов в зоне СВО

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С 15 по 21 июня под контроль Вооруженных Сил России перешли пять населенных пунктов в Донецкой Народной Республике.
  • С 9 по 14 июня российские военные освободили четыре населенных пункта: три в Донецкой Народной Республике и один в Харьковской области.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Российские военные освободили пять населенных пунктов за неделю в зоне проведения специальной военной операции, подсчитало РИА Новости, изучив данные Минобороны РФ.
Как подсчитало РИА Новости, с 15 по 21 июня под контроль Вооруженных Сил России перешли пять населенных пунктов – все пять в Донецкой Народной Республике. Российские бойцы освободили населенные пункты Артема, Юрковка, Рай-Александровка, Кутузовка и Новый Донбасс.
За период с 9 по 14 июня российскими военными освобождены четыре населенных пункта – три в Донецкой Народной Республике, а также один в Харьковской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаХарьковская область
 
 
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