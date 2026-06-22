ВС России за неделю освободили пять населенных пунктов в зоне СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- С 15 по 21 июня под контроль Вооруженных Сил России перешли пять населенных пунктов в Донецкой Народной Республике.
- С 9 по 14 июня российские военные освободили четыре населенных пункта: три в Донецкой Народной Республике и один в Харьковской области.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Российские военные освободили пять населенных пунктов за неделю в зоне проведения специальной военной операции, подсчитало РИА Новости, изучив данные Минобороны РФ.
Как подсчитало РИА Новости, с 15 по 21 июня под контроль Вооруженных Сил России перешли пять населенных пунктов – все пять в Донецкой Народной Республике. Российские бойцы освободили населенные пункты Артема, Юрковка, Рай-Александровка, Кутузовка и Новый Донбасс.
За период с 9 по 14 июня российскими военными освобождены четыре населенных пункта – три в Донецкой Народной Республике, а также один в Харьковской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18