Боец ВС России помог спасти от гибели более 50 сослуживцев

Краткий пересказ от РИА ИИ Старший лейтенант Александр Киреев помог спасти более 50 раненых военнослужащих ВС РФ от гибели.

Киреев организовал эвакуацию раненых, определив маршруты и распределив личный состав на группы эвакуации и прикрытия.

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Старший лейтенант российских Вооруженных сил Александр Киреев в ходе спецоперации помог спасти более 50 раненых военнослужащих от гибели, сообщает Минобороны РФ.

Киреев организовывал эвакуацию раненых. В условиях активного огневого воздействия противника он определил маршруты выноса раненых, распределил личный состав на группы эвакуации и прикрытия.

За счет этого, как рассказали в МО РФ , получилось своевременно доставлять в госпитали военнослужащих, получивших ранения.