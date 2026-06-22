Боец ВС России помог спасти от гибели более 50 сослуживцев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Старший лейтенант Александр Киреев помог спасти более 50 раненых военнослужащих ВС РФ от гибели.
- Киреев организовал эвакуацию раненых, определив маршруты и распределив личный состав на группы эвакуации и прикрытия.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Старший лейтенант российских Вооруженных сил Александр Киреев в ходе спецоперации помог спасти более 50 раненых военнослужащих от гибели, сообщает Минобороны РФ.
Киреев организовывал эвакуацию раненых. В условиях активного огневого воздействия противника он определил маршруты выноса раненых, распределил личный состав на группы эвакуации и прикрытия.
За счет этого, как рассказали в МО РФ, получилось своевременно доставлять в госпитали военнослужащих, получивших ранения.
"Благодаря профессионализму, грамотным действиям и своевременной помощи старшего лейтенанта Александра Киреева, более 50 военнослужащих ВС РФ удалось спасти от гибели", - говорится в сообщении.