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Боец рассказал об уничтожении более 50 БПЛА ВСУ - РИА Новости, 22.06.2026
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05:12 22.06.2026
Боец рассказал об уничтожении более 50 БПЛА ВСУ

РИА Новости: боец ПВО сбил более 50 БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Начальник расчета FPV-ПВО с позывным Вершина уничтожил более 50 ударных и разведывательных беспилотников ВСУ.
  • Подразделения противодействия БПЛА отслеживают и поражают воздушные цели, прикрывая приграничные районы Белгородской области.
  • Вершина совмещает боевую службу с обучением в РАНХиГС по направлению «Менеджмент» со специализацией в области прорывных технологий и искусственного интеллекта.
БЕЛГОРОД, 22 июн - РИА Новости. Начальник расчета FPV-ПВО с позывным Вершина рассказал РИА Новости, что уничтожил более 50 ударных и разведывательных беспилотников ВСУ, первой яркой для него целью стала разведывательная "Лелека-100".
"На моем счету успешно пораженных более 50 целей. Это были разведчики, это были FPV-дроны. Самая яркая цель, это первая, конечно же. Это большой приход адреналина, это понимание, что у нас все получается и что мы всю работу выполняем правильно. Это "Лелека-100", это разведчик", - поделился военный.
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По его словам, подразделения противодействия БПЛА отслеживают и поражают воздушные цели, прикрывая приграничные районы Белгородской области. Он отметил, что благодаря современному техническому оснащению расчет своевременно выявляет угрозы, определяет их тип и предполагаемый маршрут полета, после чего дроны уничтожаются еще на подлете к буферной зоне безопасности — методом тарана либо подрыва осколочно-фугасной боевой части.
Собеседник подчеркнул, что совмещает боевую службу с обучением в РАНХиГС по направлению "Менеджмент" со специализацией в области прорывных технологий и искусственного интеллекта. Полученные знания в сфере машинного зрения и современной электроники применяются в боевой работе. Он добавил, что командование поддерживает стремление к обучению: ему предоставляют оборудование для просмотра видеолекций и сдачи экзаменов, а также дополнительное время для занятий.
Вершина рассказал, что родом из Кузбасса, из семьи потомственных горняков, до подписания контракта в 2025 году работал на угледобывающем предприятии. После отбора был направлен в войска беспилотных систем, где стал оператором БПЛА, а затем возглавил расчет FPV-ПВО.
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