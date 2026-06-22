Боец рассказал об уничтожении более 50 БПЛА ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ Начальник расчета FPV-ПВО с позывным Вершина уничтожил более 50 ударных и разведывательных беспилотников ВСУ.

Подразделения противодействия БПЛА отслеживают и поражают воздушные цели, прикрывая приграничные районы Белгородской области.

Вершина совмещает боевую службу с обучением в РАНХиГС по направлению «Менеджмент» со специализацией в области прорывных технологий и искусственного интеллекта.

БЕЛГОРОД, 22 июн - РИА Новости. Начальник расчета FPV-ПВО с позывным Вершина рассказал РИА Новости, что уничтожил более 50 ударных и разведывательных беспилотников ВСУ, первой яркой для него целью стала разведывательная "Лелека-100".

"На моем счету успешно пораженных более 50 целей. Это были разведчики, это были FPV-дроны. Самая яркая цель, это первая, конечно же. Это большой приход адреналина, это понимание, что у нас все получается и что мы всю работу выполняем правильно. Это "Лелека-100", это разведчик", - поделился военный.

По его словам, подразделения противодействия БПЛА отслеживают и поражают воздушные цели, прикрывая приграничные районы Белгородской области . Он отметил, что благодаря современному техническому оснащению расчет своевременно выявляет угрозы, определяет их тип и предполагаемый маршрут полета, после чего дроны уничтожаются еще на подлете к буферной зоне безопасности — методом тарана либо подрыва осколочно-фугасной боевой части.

Собеседник подчеркнул, что совмещает боевую службу с обучением в РАНХиГС по направлению "Менеджмент" со специализацией в области прорывных технологий и искусственного интеллекта. Полученные знания в сфере машинного зрения и современной электроники применяются в боевой работе. Он добавил, что командование поддерживает стремление к обучению: ему предоставляют оборудование для просмотра видеолекций и сдачи экзаменов, а также дополнительное время для занятий.