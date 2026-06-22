"Радиостанция Судного дня" выпустила новое сообщение

Краткий пересказ от РИА ИИ В эфире радиостанции УВБ-76, также известной как «Радиостанция Судного дня», в понедельник прозвучали сообщения «Станонант» и «Обедобуян» в 11:33 мск.

В тот же день в 13:28 мск было зафиксировано сообщение «Клыкотрюм».

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Сообщение "Клыкотрюм" зафиксировали в понедельник в эфире радиостанции УВБ-76, также известной как "Радиостанция Судного дня".

Первый сигнал за день содержал два сообщения "Станонант" и "Обедобуян", которые прозвучали в эфире радиостанции УВБ-76 в 11.33 мск.

Еще одно сообщение "Клыкотрюм" зафиксировали в понедельник в 13.28 мск, говорится с опозданием в Telegram-канале "УВБ-76 логи", где публикуются все сигналы и сообщения радиостанции.