"Радиостанция Судного дня" выпустила новое сообщение

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В эфире радиостанции УВБ-76, также известной как «Радиостанция Судного дня», в понедельник прозвучали сообщения «Станонант» и «Обедобуян» в 11:33 мск.
- В тот же день в 13:28 мск было зафиксировано сообщение «Клыкотрюм».
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Сообщение "Клыкотрюм" зафиксировали в понедельник в эфире радиостанции УВБ-76, также известной как "Радиостанция Судного дня".
Первый сигнал за день содержал два сообщения "Станонант" и "Обедобуян", которые прозвучали в эфире радиостанции УВБ-76 в 11.33 мск.
Еще одно сообщение "Клыкотрюм" зафиксировали в понедельник в 13.28 мск, говорится с опозданием в Telegram-канале "УВБ-76 логи", где публикуются все сигналы и сообщения радиостанции.
УВБ-76 - военная радиостанция, которую создали в 1970-х годах. С того времени она транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "Жужжалкой".