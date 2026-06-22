Кировский губернатор дал старт проекту "Вятские дворики"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 июн - РИА Новости. Губернатор Кировской области Александр Соколов дал старт новому проекту "Вятские дворики", в рамках которого жители сами выберут дворы для благоустройства, а власти выделят для этого средства, сообщает пресс-служба правительства региона.

Новый региональный проект, старт которому глава Кировской области дал в ходе оперативного совещания в понедельник, призван сделать комфортнее жизнь местных жителей.

"Сегодня мы анонсируем начало проекта "Вятские дворики". Мне кажется, правильно подобран слоган "Вятские дворики — к своему дому с любовью!". В регионе уже много сделано по дорогам, социальным объектам и общественным пространствам. Следующий шаг — дворы, потому что именно с них для человека начинается ощущение порядка и заботы", - цитирует пресс-служба слова Соколова.

Губернатор отметил, что жители сами обсуждают, выбирают и голосуют за то, каким должен быть их двор, а регион дает ресурсы и сопровождает проект до результата.

"Проект "Вятские дворики" запланирован на 2027-2029 годы, на него направим 1 миллиард рублей и благоустроим не менее 1 тысячи дворовых территорий", - сказал губернатор, отметив, что в этом году пройдет отбор проектов, а со следующего года начнется их реализация.

Проект рассчитан на 3 года. В 2026 году пройдет отбор первых 300 дворов, которые будут благоустроены в 2027 году. Проекты, которые будут участвовать и не победят, смогут принять участив в отборе в следующем году и получить преференции.

По словам заместителя председателя правительства Кировской области Алексея Петрякова, чтобы стать участниками проекта, жители многоквартирного дома должны на общем собрании решить, какие работы необходимо выполнить в их дворе – например, ремонт дворовых проездов, тротуаров, бордюров, устройство ливневки, освещения, детской или спортивной площадки, парковки, пандуса или удаление аварийных деревьев и озеленение.

Также жителям предстоит утвердить дизайн-проект и смету работ, выбрать представителя дома, который будет курировать реализацию проекта.

"Подготовленные проекты (дизайн-проект размещения элементов и локальный сметный расчет) представитель дома должен подать в администрацию своего муниципалитета. Каждый муниципалитет утвердит порядок конкурсного отбора проектов, который будет учитывать такие критерии, как востребованность проекта, доступность для маломобильных граждан, уровень участия граждан в проекте", - говорится в сообщении.