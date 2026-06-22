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Собянин в День памяти и скорби обратился к ветеранам и жителям Москвы - РИА Новости, 22.06.2026
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08:25 22.06.2026
Собянин в День памяти и скорби обратился к ветеранам и жителям Москвы

Собянин: в День памяти и скорби Россия вспоминает о павших в боях с фашизмом

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мэр Москвы Сергей Собянин в День памяти и скорби направил послание ветеранам Великой Отечественной войны и жителям Москвы.
  • В послании Собянин отметил, что 22 июня 1941 года гитлеровская Германия вероломно напала на Советский Союз, и началась священная война за свободу и независимость Родины.
  • Собянин подчеркнул, что сегодня, в День памяти и скорби, мы вспоминаем павших в боях с фашизмом.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в День памяти и скорби направил послание ветеранам Великой Отечественной войны и жителям Москвы, отметив, что в этот день Россия вспоминает о павших в боях с фашизмом.
"Дорогие ветераны Великой Отечественной войны и жители Москвы! 85 лет назад — 22 июня 1941 года — гитлеровская Германия вероломно напала на Советский Союз. Началась священная война за свободу и независимость Родины. На фронте и в тылу наш народ проявил массовый героизм, мужество и стойкость, сражаясь за Победу", - написал Собянин в своем канале в мессенджере MAX.
Он отметил, что война унесла десятки миллионов жизней. Боль невосполнимой утраты вошла в каждую семью.
"Сегодня, в День памяти и скорби, мы вспоминаем павших в боях с фашизмом. Они отдали свою жизнь ради мира и счастья будущих поколений. Желаю вам, дорогие ветераны, вашим родным и близким бодрости духа и сердечного тепла. Вечная слава и вечная память погибшим в годы Великой Отечественной войны", - подчеркнул Собянин.
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