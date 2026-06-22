Собянин в День памяти и скорби обратился к ветеранам и жителям Москвы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мэр Москвы Сергей Собянин в День памяти и скорби направил послание ветеранам Великой Отечественной войны и жителям Москвы.
- В послании Собянин отметил, что 22 июня 1941 года гитлеровская Германия вероломно напала на Советский Союз, и началась священная война за свободу и независимость Родины.
- Собянин подчеркнул, что сегодня, в День памяти и скорби, мы вспоминаем павших в боях с фашизмом.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в День памяти и скорби направил послание ветеранам Великой Отечественной войны и жителям Москвы, отметив, что в этот день Россия вспоминает о павших в боях с фашизмом.
"Дорогие ветераны Великой Отечественной войны и жители Москвы! 85 лет назад — 22 июня 1941 года — гитлеровская Германия вероломно напала на Советский Союз. Началась священная война за свободу и независимость Родины. На фронте и в тылу наш народ проявил массовый героизм, мужество и стойкость, сражаясь за Победу", - написал Собянин в своем канале в мессенджере MAX.
Он отметил, что война унесла десятки миллионов жизней. Боль невосполнимой утраты вошла в каждую семью.
"Сегодня, в День памяти и скорби, мы вспоминаем павших в боях с фашизмом. Они отдали свою жизнь ради мира и счастья будущих поколений. Желаю вам, дорогие ветераны, вашим родным и близким бодрости духа и сердечного тепла. Вечная слава и вечная память погибшим в годы Великой Отечественной войны", - подчеркнул Собянин.