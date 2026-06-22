Собянин в День памяти и скорби обратился к ветеранам и жителям Москвы

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в День памяти и скорби направил послание ветеранам Великой Отечественной войны и жителям Москвы, отметив, что в этот день Россия вспоминает о павших в боях с фашизмом.

"Сегодня, в День памяти и скорби, мы вспоминаем павших в боях с фашизмом. Они отдали свою жизнь ради мира и счастья будущих поколений. Желаю вам, дорогие ветераны, вашим родным и близким бодрости духа и сердечного тепла. Вечная слава и вечная память погибшим в годы Великой Отечественной войны", - подчеркнул Собянин.