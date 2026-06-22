Рейтинг@Mail.ru
Слуцкий: смена премьера Великобритании ничего не изменит - РИА Новости, 22.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:30 22.06.2026
Слуцкий: смена премьера Великобритании ничего не изменит

Слуцкий: Лондон будет поддерживать неонацистов на Украине после ухода Стармера

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Леонид Слуцкий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что антироссийский курс и поддержка Украины будут продолжены независимо от нового премьера.
  • Слуцкий отметил, что такой курс ведется в ущерб национальным интересам британцев.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Смена премьера Великобритании пока ничего не изменит, антироссийский курс и поддержка неонацистского режима на Украине с высокой долей вероятности будут продолжены, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в понедельник объявил о своей отставке с поста лидера правящей Лейбористской партии. Выборы преемника, по его словам, начнутся 9 июля и завершатся до возобновления работы парламента в сентябре. Стармер заявил, что останется на посту премьера до избрания нового лидера партии.
"Отставка Кира Стармера продиктована внутриполитическими причинами. Однако они были обусловлены не в последнюю очередь внешнеполитическими факторами, в том числе русофобской позицией британских властей. И в этом плане смена премьера Великобритании ничего пока не изменит. Антироссийский курс и поддержка неонацистского режима на Украине с высокой долей вероятности будут продолжены, кто бы ни занял сейчас офис на Даунинг-стрит, 10", - сказал Слуцкий.
По словам парламентария, данный курс будет продолжен в ущерб национальным интересам простых британцев, которые устали от следствий амбиций англосаксонской гегемонии - кризиса в миграционной сфере и общего снижения уровня жизни из-за бесконечных финансовых вливаний в прокси-войну на Украине.
"На самом деле - это большой сигнал адептам партии войны в европейских странах. Стармер - уже пятый премьер Великобритании, досрочно покидающий свой пост", - заключил он.
Кир Стармер во время выступления у резиденции премьер-министра Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
Миронов назвал отставку Стармера признаком политической катастрофы
Вчера, 16:12
 
В миреВеликобританияУкраинаКир СтармерЛеонид Слуцкий (политик)Госдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала