Краткий пересказ от РИА ИИ Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что антироссийский курс и поддержка Украины будут продолжены независимо от нового премьера.

Слуцкий отметил, что такой курс ведется в ущерб национальным интересам британцев.

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Смена премьера Великобритании пока ничего не изменит, антироссийский курс и поддержка неонацистского режима на Украине с высокой долей вероятности будут продолжены, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в понедельник объявил о своей отставке с поста лидера правящей Лейбористской партии. Выборы преемника, по его словам, начнутся 9 июля и завершатся до возобновления работы парламента в сентябре. Стармер заявил, что останется на посту премьера до избрания нового лидера партии.

"Отставка Кира Стармера продиктована внутриполитическими причинами. Однако они были обусловлены не в последнюю очередь внешнеполитическими факторами, в том числе русофобской позицией британских властей. И в этом плане смена премьера Великобритании ничего пока не изменит. Антироссийский курс и поддержка неонацистского режима на Украине с высокой долей вероятности будут продолжены, кто бы ни занял сейчас офис на Даунинг-стрит, 10", - сказал Слуцкий.

По словам парламентария, данный курс будет продолжен в ущерб национальным интересам простых британцев, которые устали от следствий амбиций англосаксонской гегемонии - кризиса в миграционной сфере и общего снижения уровня жизни из-за бесконечных финансовых вливаний в прокси-войну на Украине.