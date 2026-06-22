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Чернов поддержал попавшего в допинг-скандал Заболотного - РИА Новости Спорт, 22.06.2026
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10:09 22.06.2026
Чернов поддержал попавшего в допинг-скандал Заболотного

Чернов: не верю в умышленное употребление Заболотным допинга

© официальная страница ФК "Крылья Советов" ВКонтактеНикита Чернов
Никита Чернов - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© официальная страница ФК "Крылья Советов" ВКонтакте
Никита Чернов. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Бывший защитник московского "Спартака" Никита Чернов, летом перешедший в "Крылья Советов", в разговоре с РИА Новости поддержал экс-одноклубника Антона Заболотного, заявив, что не верит в умышленное употребление им запрещенных препаратов.
Весной "Спартак" сообщил, что Заболотный был уведомлен о неблагоприятном результате анализа допинг-пробы. Спортсмен был отстранен, затем Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) допустило его до соревнований. Сам Заболотный заявил, что никогда осознанно не использовал запрещенные вещества и намерен доказать свою невиновность.
"Видел какие-то новости, но он вроде и в заявке был. Что-то странное и непонятное. Предумышленного употребления точно быть не могло", - сказал Чернов.
В июне гендиректор РУСАДА Вероника Логинова сообщила РИА Новости, что решение по допинговому делу Заболотного может быть принято в течение полугода.
Заболотному 34 года. В прошедшем сезоне форвард провел за "Спартак" 16 матчей, не забив ни одного мяча. Ранее он играл за "Химки", ЦСКА, "Сочи", "Зенит", "Тосно", "Факел" и "Уфу". На его счету 19 матчей и два мяча в составе сборной России.
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