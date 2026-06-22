Чернов поддержал попавшего в допинг-скандал Заболотного

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Бывший защитник московского "Спартака" Никита Чернов, летом перешедший в "Крылья Советов", в разговоре с РИА Новости поддержал экс-одноклубника Антона Заболотного, заявив, что не верит в умышленное употребление им запрещенных препаратов.
Весной "Спартак" сообщил, что Заболотный был уведомлен о неблагоприятном результате анализа допинг-пробы. Спортсмен был отстранен, затем Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) допустило его до соревнований. Сам Заболотный заявил, что никогда осознанно не использовал запрещенные вещества и намерен доказать свою невиновность.
"Видел какие-то новости, но он вроде и в заявке был. Что-то странное и непонятное. Предумышленного употребления точно быть не могло", - сказал Чернов.
В июне гендиректор РУСАДА Вероника Логинова сообщила РИА Новости, что решение по допинговому делу Заболотного может быть принято в течение полугода.