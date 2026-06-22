Чернов поддержал попавшего в допинг-скандал Заболотного

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Бывший защитник московского "Спартака" Никита Чернов, летом перешедший в "Крылья Советов", в разговоре с РИА Новости поддержал экс-одноклубника Антона Заболотного, заявив, что не верит в умышленное употребление им запрещенных препаратов.