Переговорщики в Швейцарии создадут ячейку с Ливаном для соблюдения мира

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Катар и Пакистан сообщили о договоренности сторон переговоров в Швейцарии создать ячейку для соблюдения соглашения о завершении военных действий в Ливане.
- Ячейка будет создана при участии Бейрута и содействии посредников для обеспечения соблюдения прекращения военных действий в Ливане.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Катар и Пакистан в совместном заявлении сообщили, что стороны переговоров в Швейцарии договорились о создании ячейки с участием Бейрута для соблюдения соглашения о завершении военных действий в Ливане.
"Стороны договорились о создании ячейки по урегулированию конфликта между сторонами, Ливанской Республикой и при содействии посредников для обеспечения соблюдения прекращения военных действий в Ливане в соответствии с меморандумом о взаимопонимании", - говорится в совместном заявлении Катара и Пакистана по итогам переговоров США и Ирана в Швейцарии, опубликованном МИД Катара.