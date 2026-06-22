Рейтинг@Mail.ru
Переговорщики в Швейцарии создадут ячейку с Ливаном для соблюдения мира - РИА Новости, 22.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:53 22.06.2026
Переговорщики в Швейцарии создадут ячейку с Ливаном для соблюдения мира

Переговорщики в Швейцарии создадут ячейку с участием Ливана для соблюдения мира

© Фото : Министерство иностранных дел ШвейцарииПрибытие делегации США на переговоры с Ираном в Бюргенштоке, Швейцария
Прибытие делегации США на переговоры с Ираном в Бюргенштоке, Швейцария - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© Фото : Министерство иностранных дел Швейцарии
Прибытие делегации США на переговоры с Ираном в Бюргенштоке, Швейцария. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Катар и Пакистан сообщили о договоренности сторон переговоров в Швейцарии создать ячейку для соблюдения соглашения о завершении военных действий в Ливане.
  • Ячейка будет создана при участии Бейрута и содействии посредников для обеспечения соблюдения прекращения военных действий в Ливане.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Катар и Пакистан в совместном заявлении сообщили, что стороны переговоров в Швейцарии договорились о создании ячейки с участием Бейрута для соблюдения соглашения о завершении военных действий в Ливане.
"Стороны договорились о создании ячейки по урегулированию конфликта между сторонами, Ливанской Республикой и при содействии посредников для обеспечения соблюдения прекращения военных действий в Ливане в соответствии с меморандумом о взаимопонимании", - говорится в совместном заявлении Катара и Пакистана по итогам переговоров США и Ирана в Швейцарии, опубликованном МИД Катара.
Отель в Бюргенштоке, где проходят переговоры делегаций США и Ирана - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
МИД Ирана заявил о прогрессе на переговорах с США в Швейцарии
Вчера, 04:13
 
В миреШвейцарияЛиванКатарВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала