Краткий пересказ от РИА ИИ Руководитель молодежного движения «Звезда» Нина Швец считает, что акция «Свеча памяти» — это надежный щит против искажения истории.

День памяти и скорби отмечается 22 июня, в день начала Великой Отечественной войны, унесшей жизни около 27 миллионов советских людей.

Активисты молодежного движения «Звезда» в Приднестровье уважают и чтят героев, подаривших мирное небо нынешнему поколению, и считают, что акции помогают сохранить память о них для будущего.

ТИРАСПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости. Международная акция "Свеча памяти" является надежным щитом против искажения истории, такое мнение в беседе с РИА Новости выразила в понедельник руководитель молодежного движения "Звезда" Нина Швец.

День памяти и скорби - 22 июня, день начала Великой Отечественной войны, которая унесла жизни около 27 миллионов советских людей. В 2026 году исполняется 85 лет со дня нападения нацистской Германии на Советский Союз.

"Посещение таких памятных мероприятий имеет колоссальное значение для общества, ведь это живая связь поколений и надежный щит против искажения истории. Для современной молодежи это не просто международная акция "Свеча памяти", а возможность прочувствовать масштаб подвига советского народа", - сказала Швец.

Она также добавила, что активисты молодежного движения "Звезда" в Приднестровье глубоко уважают и чтят героев, подаривших мирное небо нынешнему поколению.

"Мужество и самоотверженность предков остаются для молодых людей главным примером истинного патриотизма, и подобные акции помогают сохранить эту священную память для будущего", - отметила Швец.