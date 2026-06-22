Краткий пересказ от РИА ИИ
- Руководитель молодежного движения «Звезда» Нина Швец считает, что акция «Свеча памяти» — это надежный щит против искажения истории.
- День памяти и скорби отмечается 22 июня, в день начала Великой Отечественной войны, унесшей жизни около 27 миллионов советских людей.
- Активисты молодежного движения «Звезда» в Приднестровье уважают и чтят героев, подаривших мирное небо нынешнему поколению, и считают, что акции помогают сохранить память о них для будущего.
ТИРАСПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости. Международная акция "Свеча памяти" является надежным щитом против искажения истории, такое мнение в беседе с РИА Новости выразила в понедельник руководитель молодежного движения "Звезда" Нина Швец.
День памяти и скорби - 22 июня, день начала Великой Отечественной войны, которая унесла жизни около 27 миллионов советских людей. В 2026 году исполняется 85 лет со дня нападения нацистской Германии на Советский Союз.
"Посещение таких памятных мероприятий имеет колоссальное значение для общества, ведь это живая связь поколений и надежный щит против искажения истории. Для современной молодежи это не просто международная акция "Свеча памяти", а возможность прочувствовать масштаб подвига советского народа", - сказала Швец.
Она также добавила, что активисты молодежного движения "Звезда" в Приднестровье глубоко уважают и чтят героев, подаривших мирное небо нынешнему поколению.
"Мужество и самоотверженность предков остаются для молодых людей главным примером истинного патриотизма, и подобные акции помогают сохранить эту священную память для будущего", - отметила Швец.
Акция "Свеча памяти" проходит ежегодно 22 июня. В 2008 году была зажжена первая свеча памяти в Елоховском Богоявленском соборе в Москве. В 2009 году акция стала всероссийской, а в 2015 году - международной.