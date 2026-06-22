Задержаны еще двое фигурантов дела о порнографии вместе с Шурыгиной

Согласно открытым источникам, Овсянникова — 24-летняя модель из Хабаровска, публикующая в соцсетях откровенные фотографии. Кричкер — актер и фитнес-тренер. В его профиле говорится, что он снимался в кино и рекламе, шесть лет жил за границей, но вернулся в Россию.

Имя 16-летней Шурыгиной прогремело на всю страну в январе 2017 года, когда она вместе с родителями появилась в программе "Пусть говорят" и рассказала, что стала жертвой изнасилования. Программа набрала рекордные 13 миллионов просмотров на YouTube, а в обществе началась бурная дискуссия о виновности или невиновности 21-летнего Сергея Семенова. Еще до этого, в декабре 2016-го, суд признал Семенова виновным, хотя он утверждал, что секс был по обоюдному согласию. Его приговорили к восьми годам лишения свободы, позже срок снизили до трех лет и трех месяцев. В январе 2018-го Семенов вышел на свободу по УДО.