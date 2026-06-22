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В ЛНР приговорили гражданина Украины к 18 годам за шпионаж - РИА Новости, 22.06.2026
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17:13 22.06.2026 (обновлено: 17:28 22.06.2026)
В ЛНР приговорили гражданина Украины к 18 годам за шпионаж

В ЛНР приговорили гражданина Украины к 18 годам строгого режима за шпионаж

© РИА Новости / Евгений БиятовНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Верховный суд Луганской Народной Республики признал Владимира Лукашенко виновным в шпионаже.
  • Он приговорен к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
  • Первые 3 года и 4 месяца Лукашенко будет отбывать наказание в тюрьме.
ЛУГАНСК, 22 июн - РИА Новости. Верховный суд Луганской Народной Республики признал виновным в шпионаже 38-летного гражданина Украины Владимира Лукашенко и приговорил к 18 годам лишения свободы, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора республики ЛНР Елена Усачева.
"Верховный Суд Луганской Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 38-летнего гражданина Украины Владимира Лукашенко. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ (шпионаж) и приговорен к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщила Усачева.
Она уточнила, что первые 3 года и 4 месяца он будет отбывать наказание в тюрьме, а оставшийся срок проведет в исправительной колонии строгого режима.
Суд установил, что в августа по октябрь 2023 года Владимир Лукашенко добровольно собирал сведения о перемещении и местах дислокации российских военнослужащих на территории Рубежного в Луганской Народной Республики. Данные он передавал украинским спецслужбам посредством интернет-мессенджера.
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