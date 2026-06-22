В ЛНР приговорили гражданина Украины к 18 годам за шпионаж

Краткий пересказ от РИА ИИ Верховный суд Луганской Народной Республики признал Владимира Лукашенко виновным в шпионаже.

Он приговорен к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Первые 3 года и 4 месяца Лукашенко будет отбывать наказание в тюрьме.

ЛУГАНСК, 22 июн - РИА Новости. Верховный суд Луганской Народной Республики признал виновным в шпионаже 38-летного гражданина Украины Владимира Лукашенко и приговорил к 18 годам лишения свободы, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора республики ЛНР Елена Усачева.

"Верховный Суд Луганской Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 38-летнего гражданина Украины Владимира Лукашенко. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ (шпионаж) и приговорен к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщила Усачева.

Она уточнила, что первые 3 года и 4 месяца он будет отбывать наказание в тюрьме, а оставшийся срок проведет в исправительной колонии строгого режима.