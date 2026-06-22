Певица Шакира присутствует на матче ЧМ по футболу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Известная певица Шакира наблюдала за матчем чемпионата мира по футболу между сборными Аргентины и Австрии.
- Шакира исполнила официальную песню чемпионата мира на открытии турнира 11 июня на стадионе "Ацтека" в Мехико.
ВАШИНГТОН, 22 июн – РИА Новости. Известная певица Шакира с трибуны наблюдает за матчем чемпионата мира по футболу между сборными Аргентины и Австрии, обратил внимание корреспондент РИА Новости.
Во время игры певицу в солнцезащитных очках неоднократно показывали по телевидению. Однажды она помахала зрителям и отправила им воздушный поцелуй.
Исполнительница весьма эмоционально реагировала на происходящее на поле, вскакивала с кресла и о чем-то переговаривалась с соседями по ложе.
Матч сборных Аргентины и Австрии проходит в американском городе Даллас.
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