Краткий пересказ от РИА ИИ
- Михаил Развожаев заявил, что Севастополь всегда был для Украины "красной тряпкой", отсюда и желание навредить севастопольцам и крымчанам.
- По его словам, крымский полуостров уже проходил водную и энергетическую блокаду со стороны Украины, которую мужественно преодолел.
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости. Севастополь всегда был для Украины "красной тряпкой", отсюда и желание навредить как севастопольцам, так и крымчанам, заявил губернатор города Михаил Развожаев.
"Они (киевский режим - ред.) никогда не примут выбор крымчан и севастопольцев, который состоялся в 2014 году, когда хунта приходила к власти. Севастополь всегда был "красной тряпкой", а сегодня так особенно", - сказал Развожаев ИС "Вести".
По его словам, крымский полуостров уже проходил водную и энергетическую блокаду со стороны Украины.
"Все трудности эти в итоге крымчане, севастопольцы мужественно преодолевали. И сейчас, уверен, настрой у людей совершенно такой же", — сказал Развожаев.