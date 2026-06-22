Севастополь всегда был для Украины красной тряпкой, заявил Развожаев

Краткий пересказ от РИА ИИ Михаил Развожаев заявил, что Севастополь всегда был для Украины "красной тряпкой", отсюда и желание навредить севастопольцам и крымчанам.

По его словам, крымский полуостров уже проходил водную и энергетическую блокаду со стороны Украины, которую мужественно преодолел.

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости. Севастополь всегда был для Украины "красной тряпкой", отсюда и желание навредить как севастопольцам, так и крымчанам, заявил губернатор города Михаил Развожаев.

"Они (киевский режим - ред.) никогда не примут выбор крымчан и севастопольцев, который состоялся в 2014 году, когда хунта приходила к власти. Севастополь всегда был "красной тряпкой", а сегодня так особенно", - сказал Развожаев ИС " Вести ".

По его словам, крымский полуостров уже проходил водную и энергетическую блокаду со стороны Украины.