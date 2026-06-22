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Севастополь всегда был для Украины красной тряпкой, заявил Развожаев - РИА Новости, 22.06.2026
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22:24 22.06.2026
Севастополь всегда был для Украины красной тряпкой, заявил Развожаев

Развожаев: Севастополь всегда был для Украины красной тряпкой

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкГород-герой Севастополь
Город-герой Севастополь - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Город-герой Севастополь. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Михаил Развожаев заявил, что Севастополь всегда был для Украины "красной тряпкой", отсюда и желание навредить севастопольцам и крымчанам.
  • По его словам, крымский полуостров уже проходил водную и энергетическую блокаду со стороны Украины, которую мужественно преодолел.
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости. Севастополь всегда был для Украины "красной тряпкой", отсюда и желание навредить как севастопольцам, так и крымчанам, заявил губернатор города Михаил Развожаев.
"Они (киевский режим - ред.) никогда не примут выбор крымчан и севастопольцев, который состоялся в 2014 году, когда хунта приходила к власти. Севастополь всегда был "красной тряпкой", а сегодня так особенно", - сказал Развожаев ИС "Вести".
По его словам, крымский полуостров уже проходил водную и энергетическую блокаду со стороны Украины.
"Все трудности эти в итоге крымчане, севастопольцы мужественно преодолевали. И сейчас, уверен, настрой у людей совершенно такой же", — сказал Развожаев.
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