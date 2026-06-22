У берегов Севастополя произошло 19 землетрясений

Краткий пересказ от РИА ИИ
- За понедельник у берегов Севастополя зарегистрировано 19 землетрясений магнитудой от 1,0 до 4,4.
- Четыре землетрясения были ощутимы на суше.
- Последний подземный толчок магнитудой 3,0 произошел в 21:18 мск.
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн — РИА Новости. У берегов Севастополя за сутки зафиксировали 19 землетрясений, сообщила РИА Новости заместитель директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского Федерального Университета Марина Бондарь.
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"За сегодня зафиксировано 19 землетрясений магнитудой от 1.0 до 4.4 в Черном море, на удалении 30 километров от Севастополя. Четыре из них были ощутимыми на суше", — сказала она.
По словам специалиста, последний подземный толчок произошел в 21:18 мск, его магнитуда составила 3.0.
Ранее в понедельник губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о том, что в Черном море произошло семь землетрясений, два из которых были ощутимы в городе. Позже, по данным сейсмологов, их общее число возросло до десяти. Никакие объекты не пострадали.
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19 июня, 19:40