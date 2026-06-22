Рейтинг@Mail.ru
У берегов Севастополя произошло 19 землетрясений - РИА Новости, 22.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:47 22.06.2026 (обновлено: 22:14 22.06.2026)
У берегов Севастополя произошло 19 землетрясений

Бондарь: у берегов Севастополя произошло 19 землетрясений за понедельник

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций
Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • За понедельник у берегов Севастополя зарегистрировано 19 землетрясений магнитудой от 1,0 до 4,4.
  • Четыре землетрясения были ощутимы на суше.
  • Последний подземный толчок магнитудой 3,0 произошел в 21:18 мск.
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн — РИА Новости. У берегов Севастополя за сутки зафиксировали 19 землетрясений, сообщила РИА Новости заместитель директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского Федерального Университета Марина Бондарь.
«

"За сегодня зафиксировано 19 землетрясений магнитудой от 1.0 до 4.4 в Черном море, на удалении 30 километров от Севастополя. Четыре из них были ощутимыми на суше", — сказала она.

По словам специалиста, последний подземный толчок произошел в 21:18 мск, его магнитуда составила 3.0.
Ранее в понедельник губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о том, что в Черном море произошло семь землетрясений, два из которых были ощутимы в городе. Позже, по данным сейсмологов, их общее число возросло до десяти. Никакие объекты не пострадали.
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
В Кузбассе произошло землетрясение магнитудой 4,2
19 июня, 19:40
 
ПроисшествияСевастопольЧерное море
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала