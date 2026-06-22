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В Севастополе выпускные пройдут в сокращенном формате - РИА Новости, 22.06.2026
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18:44 22.06.2026
В Севастополе выпускные пройдут в сокращенном формате

В школах Севастополя выпускные пройдут в сокращенном формате

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкВыпускница
Выпускница - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Артем Кулекин
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Выпускные в школах Севастополя пройдут в сокращенном формате и с усиленными мерами безопасности.
  • Допуск на территорию будет организован по заранее подготовленным спискам родителей и других приглашенных лиц.
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости. Выпускные в школах Севастополя пройдут в сокращенном формате и с усиленными мерами безопасности, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Выпускные пройдут в сокращенном формате и с усиленными мерами безопасности", - написал Развожаев в своем канале на платформе "Макс".
По его словам, допуск на территорию будет организован по заранее подготовленным спискам родителей и других приглашенных лиц.
"Такой механизм мы уже отрабатывали во время пандемии коронавируса. С каждой школой порядок проведения выпускных проработаем отдельно", - подчеркнул губернатор.
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