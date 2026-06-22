В Севастополе выпускные пройдут в сокращенном формате

Краткий пересказ от РИА ИИ Выпускные в школах Севастополя пройдут в сокращенном формате и с усиленными мерами безопасности.

Допуск на территорию будет организован по заранее подготовленным спискам родителей и других приглашенных лиц.

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости. Выпускные в школах Севастополя пройдут в сокращенном формате и с усиленными мерами безопасности, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Выпускные пройдут в сокращенном формате и с усиленными мерами безопасности", - написал Развожаев в своем канале на платформе " Макс ".

По его словам, допуск на территорию будет организован по заранее подготовленным спискам родителей и других приглашенных лиц.