В Севастополе выпускные пройдут в сокращенном формате

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Выпускные в школах Севастополя пройдут в сокращенном формате и с усиленными мерами безопасности.
- Допуск на территорию будет организован по заранее подготовленным спискам родителей и других приглашенных лиц.
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости. Выпускные в школах Севастополя пройдут в сокращенном формате и с усиленными мерами безопасности, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
По его словам, допуск на территорию будет организован по заранее подготовленным спискам родителей и других приглашенных лиц.
"Такой механизм мы уже отрабатывали во время пандемии коронавируса. С каждой школой порядок проведения выпускных проработаем отдельно", - подчеркнул губернатор.