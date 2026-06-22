Семин заявил, что Россия могла бы выйти из группы на ЧМ-2026

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин считает, что команда могла бы претендовать на выход из группы на чемпионате мира.
- Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории США, Канады и Мексики.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Сборная России по футболу в случае участия в чемпионате мира могла бы претендовать на выход из группы, заявил РИА Новости бывший главный тренер национальной команды Юрий Семин.
"Как вы правильно сказали, это гипотетически. Поэтому и ответ гипотетический. Думаю, что наша команда могла бы претендовать на выход из группы. Конечно, многое зависит от того, в какой группе бы мы оказались. Но претендовать на выход точно могли бы", - сказал Семин.
Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в феврале 2022 года отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине.