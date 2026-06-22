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Семин заявил, что Россия могла бы выйти из группы на ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 22.06.2026
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Футбол
 
15:12 22.06.2026 (обновлено: 15:13 22.06.2026)
Семин заявил, что Россия могла бы выйти из группы на ЧМ-2026

Семин: сборная России могла бы претендовать на выход из группы на ЧМ-2026

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЮрий Семин
Юрий Семин - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Юрий Семин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин считает, что команда могла бы претендовать на выход из группы на чемпионате мира.
  • Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории США, Канады и Мексики.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Сборная России по футболу в случае участия в чемпионате мира могла бы претендовать на выход из группы, заявил РИА Новости бывший главный тренер национальной команды Юрий Семин.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
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"Как вы правильно сказали, это гипотетически. Поэтому и ответ гипотетический. Думаю, что наша команда могла бы претендовать на выход из группы. Конечно, многое зависит от того, в какой группе бы мы оказались. Но претендовать на выход точно могли бы", - сказал Семин.
Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в феврале 2022 года отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине.
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ФутболСпортРоссияСШАКанадаЮрий СеминМеждународная федерация футбола (ФИФА)Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА)ЧМ по футболу 2026
 
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