Сборная Ирана после матча ЧМ оставила записку с пожеланием мира

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"От древней Персии тысячи лет назад до цивилизованного Ирана сегодня дух Ирана остается живым и непоколебимым. Мы приехали в Лос-Анджелес с гордостью, соревновались с честью и уезжаем с достоинством. Спасибо, Лос-Анджелес, за ваше гостеприимство. И спасибо каждому иранцу, который отдал свое сердце, голос и душу за Иран за эти 180 минут. Пусть мир, уважение и дружба воцарятся между всеми народами", - говорится в послании.