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Сборная Ирана после матча ЧМ оставила записку с пожеланием мира - РИА Новости Спорт, 22.06.2026
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Футбол
 
13:51 22.06.2026 (обновлено: 14:15 22.06.2026)
Сборная Ирана после матча ЧМ оставила записку с пожеланием мира

Сборная Ирана оставила записку с пожеланием мира и упоминанием удара в Минабе

© Фото : AP Photo/Ebrahim NorooziФутболисты сборной Ирана
Футболисты сборной Ирана - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© Фото : AP Photo/Ebrahim Noroozi
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Ирана по футболу оставила в раздевалке записку с пожеланием мира всем народам после матча против команды Бельгии на чемпионате мира.
  • Встреча Ирана с Бельгией прошла в Лос-Анджелесе и завершилась со счетом 0:0.
  • В послании были надписи «#168» и «#Минаб» в память о погибших в ходе атаки в иранском городе Минабе.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Сборная Ирана по футболу после матча второго тура группового этапа чемпионата мира против команды Бельгии оставила в раздевалке записку с пожеланием мира всем народам, сообщает The Telegraph.
Встреча группы G прошла в Лос-Анджелесе (США) в присутствии 70317 зрителей и завершилась со счетом 0:0. В заключительном, третьем туре сборная Ирана 26 июня сыграет в Сиэтле с египтянами. Чемпионат мира завершится 19 июля. Иранцы в Лос-Анджелесе сыграли свой второй матч на чемпионате мира, ранее со счетом 2:2 закончилась их игра с командой Новой Зеландии.
«
"От древней Персии тысячи лет назад до цивилизованного Ирана сегодня дух Ирана остается живым и непоколебимым. Мы приехали в Лос-Анджелес с гордостью, соревновались с честью и уезжаем с достоинством. Спасибо, Лос-Анджелес, за ваше гостеприимство. И спасибо каждому иранцу, который отдал свое сердце, голос и душу за Иран за эти 180 минут. Пусть мир, уважение и дружба воцарятся между всеми народами", - говорится в послании.
В записке также содержались надписи "#168" и "#Минаб" в память о погибших учащихся школы для девочек в ходе атаки США и Израиля в иранском городе Минабе.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. В первый же день конфликта с США и Израилем под удар попала школа для девочек в округе Минаб на юге Ирана. Официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани сообщила РИА Новости, что в ходе удара погибли 168 учеников, а также 14 учителей и сотрудников школы.
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