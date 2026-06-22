Американский самолет-разведчик провел патрулирование над Черным морем

Краткий пересказ от РИА ИИ Американский самолет-разведчик Bombardier Challenger 650 ARTEMIS II был замечен патрулирующим акваторию Черного моря южнее Крыма.

Самолет вылетел из города Констанца в Румынии и по состоянию на 16:05 по московскому времени продолжал патрулирование, сделав уже четыре круга.

ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Американский самолет-разведчик в понедельник был замечен патрулирующим акваторию Черного моря южнее Крыма, выяснило РИА Новости на основе анализа полетных данных.

Согласно изученным данным, переоборудованный Bombardier Challenger 650 ARTEMIS II вылетел из города Констанца Румынии около 8.45 мск, подлетел примерно на 140 километров к берегам Грузии, развернулся и продолжил летать по такой траектории.

По состоянию на 16.05 мск разведчик все еще выполнял патрулирование, сделав уже четыре круга.

Самолет был переоборудован из американской компанией Leidos бизнес-джета под нужды радиолокационной разведки. В военной модификации он получил название ARTEMIS II.