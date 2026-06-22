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Американский самолет-разведчик провел патрулирование над Черным морем - РИА Новости, 22.06.2026
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17:07 22.06.2026
Американский самолет-разведчик провел патрулирование над Черным морем

РИА Новости: Американский самолет-разведчик заметили над акваторией Черного моря

© AP Photo / Julio CortezФлаги США
Флаги США - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© AP Photo / Julio Cortez
Флаги США. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американский самолет-разведчик Bombardier Challenger 650 ARTEMIS II был замечен патрулирующим акваторию Черного моря южнее Крыма.
  • Самолет вылетел из города Констанца в Румынии и по состоянию на 16:05 по московскому времени продолжал патрулирование, сделав уже четыре круга.
ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Американский самолет-разведчик в понедельник был замечен патрулирующим акваторию Черного моря южнее Крыма, выяснило РИА Новости на основе анализа полетных данных.
Согласно изученным данным, переоборудованный Bombardier Challenger 650 ARTEMIS II вылетел из города Констанца в Румынии около 8.45 мск, подлетел примерно на 140 километров к берегам Грузии, развернулся и продолжил летать по такой траектории.
По состоянию на 16.05 мск разведчик все еще выполнял патрулирование, сделав уже четыре круга.
Самолет был переоборудован из американской компанией Leidos бизнес-джета под нужды радиолокационной разведки. В военной модификации он получил название ARTEMIS II.
Согласно открытым данным, всего по заказу Пентагона было сделано две таких машины. Вторая была выпущена в конце 2022 года. Они предназначены прежде всего для перехвата, записи и расшифровки данных на большом расстоянии.
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